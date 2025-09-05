Dálnoki bevallotta, Magyar Péter szerint is titkolni kell dolgokat, nem kell mindenről beszélni

A Ripost írja, hogy a tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron egy helyi fórumon arról beszélt, teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétkapnák őket. A magyar választók jogosan kérdezik, hogy mit titkol még Magyar Péter és csapata, és miért félnek ennyire az igazságtól?
Magyar Péterék legújabb „őszödi” videójára Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő hívta fel a figyelmet.
Dálnoki Áron etyeki fórumon tett kijelentései kísértetiesen emlékeztetnek Gyurcsány Ferenc 2006-os balatonőszödi beszédére, amely a politikai hazugság szimbólumává vált. Míg Gyurcsány a választások után vallotta be a „reggel, éjjel meg este” hazudozást, addig a Tisza Párt már a kampány alatt lebukott.
Mint ismert, a múlt héten került az Index birtokába egy belső dokumentum, amely szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben áll a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.
Nem sokkal később pedig a Mandiner közölt egy videót, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a párt gazdasági csoportjának koordinátora, Dálnoki Áron beszélt az adózás kérdéséről.
Tarr azt mondta: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Közölte azt is: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
A háromkulcsos adórendszerrel (15, 22, és 33 százalék) mintegy négymillió ember nettó keresete csökkenne. A megszűnő adókedvezmények pedig még többeket érintenének.
• Egy átlagfizetés után havi 20 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 242 000 forint mínuszt jelent;
• egy pedagógus havi 30 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 364 000 forint mínuszt jelent;
• egy ápoló havi 23 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 280 000 forint mínuszt jelent;
• egy rendőr havi 13 000 forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 000 forint mínusz;
• egy katona havi 39 000 forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 000 forint mínusz;
• egy orvosnak 264 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 3 172 000 forint mínusz.
