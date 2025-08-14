Dömötör Csaba: Magyar Péter és támogatói is a külföldi beavatkozás részei

Mint írta, Magyar Péter és az őt támogató médiumok most hirtelen a szuverenitás védelmezőiként lépnek fel egy Oroszországban megjelent sajtóközlemény kapcsán, miközben korábban nem tiltakoztak hasonló esetekben.

Dömötör Csaba Fotó: Katona Tibor

A Fidesz EP-képviselője bejegyzésében több kérdést is felvetett: hol volt ugyanez a „védelmi reflex”, amikor 4,5 milliárd forintnyi külföldi pénzt kapott az ellenzék kampánya, vagy amikor most még nagyobb összeget juttattak nekik külföldről? Miért nem szólaltak meg akkor, amikor a Magyar Pétert támogató médiumok jelentős részét politikailag aktív külföldi szereplők finanszírozták?

Dömötör Csaba azt is kifogásolta, hogy amikor brüsszeli vezetők nyíltan megnevezik a magyar választásokra „kedvenc jelöltjüket”, vagy amikor az EU politikai célból visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, nem hallatszanak tiltakozó hangok. Emlékeztetett arra is, hogy Brüsszel 6800 milliárd forintot költött NGO-kra – köztük politikai aktivistákra –, és ezt az összeget még növelni is akarják, de ez ellen sem tiltakoznak.

A képviselő szerint Magyar Péter kistelepülési kampányrendezvényeit is gyakran olyan civil szervezetekkel tartja, amelyeket Brüsszelből pénzelnek, és amelyek máskor magyar munkahelyeket teremtő beruházások ellen tüntetnek. Szerinte az sem véletlen, hogy amikor felmerült: közéleti tevékenységre nem lehetne külföldről pénzt elfogadni, a Magyar Pétert támogató civilek és független médiumok „egy emberként” tiltakoztak, mondván ez ellehetetlenítené működésüket.

Ugyanarról a körről van szó, amely most külföldi beavatkozást kiált, miközben maga is annak része és eszköze

– fogalmazott Dömötör, hangsúlyozva, hogy teljesen mindegy, a befolyás Oroszországból, az Egyesült Államokból vagy Brüsszelből érkezik, annak nincs helye Magyarországon.

Végül emlékeztetett: Magyar Péter Manfred Weber embere és jelöltje, és ezt ő maga is látta azon az ülésen, ahol ezt nyíltan bejelentették.

Nincs annyi ejtőernyőzés, Balaton fölött repkedés és csónakon táncikálás, ami ezt el tudná fedni

– zárta bejegyzését a Fidesz EP-képviselője.