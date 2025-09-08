Brutális adóemelést akar lenyomni az emberek torkán a Tisza: Súlyos megszorításokra készülnek

Brutális adóemelést akar bevezetni a Tisza. Magyar Péterék többkulcsos szja-t terveznek, „felülvizsgálnák" a családi adókedvezményeket és a rezsicsökkentést. A Tisza gazdasági kabinetje egy kiszivárgott dokumentum szerint 2026. júliusától a háromkulcsos SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne - írja a Ripost.

Tarr Zoltán lebuktatta főnökét. Brutális adóemelést akar lenyomni a torkunkon a Tisza - Fotó: MTI/Purger Tamás / MTI/Purger Tamás

Brutális adóemelést tervez a Tisza, titkolták, de lebuktak

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a Tisza új adózási rendszere mintegy 1.300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet. Már havi bruttó 400 ezer Ft-os fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.

Az adóemeléssel kapcsolatban Tarr Zoltán, A Tisza elnökhelyettese egy etyeki rendezvényen kijelentette,

„nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, majd hangsúlyozta, hogy választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

A Tisza-adó miatt például

egy pedagógus havi 30 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 364 000 forintot mínuszt jelent;

egy ápoló havi 23 000 forinttal kevesebbet kapna, ami évi 280 000 forint mínuszt jelent;

egy rendőr havi 13 000 forinttal kevesebbet vinne haza, ami évi 154 000 forint mínusz;

egy katona havi 39 000 forinttal kevesebb bért kapna, ami évi 476 000 forint mínusz;

egy orvosnak 264 000 forinttal kevesebb jutna, ami évi 3 172 000 forint mínusz.

A Tisza adóemelése a középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy.

Orbán Viktor a Harcosok Klubjának hétfői üzenetében azt írta, a Tisza lebukott és elvesztette a bizalmat. A miniszterelnök szerint az ellenzék adóemelésre készül, a kormány válasza pedig a teljes nyíltság és egy új nemzeti konzultáció.