Rendőrségi ügy lett abból, hogy Ruszin-Szendi agresszíven fellökött egy újságírót

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 16:32
feljelentésTisza PártadóemelésTisza-csomaggarázdaság
Elszakadt a cérna Toka Tábornoknál.

Ahogy megírta a Ripost, nem bírta idegekkel Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, hogy a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki. 

Amikor a Tisza Párt népnyúzó adóemelési terveiről kérdezte Móna a Tisza Párt politikusát, a Toka Tábornoknak csúfolt bukott vezérkari főnök testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog. Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított.

 – írta az ügyvéd.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
