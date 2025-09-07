Rendőrségi ügy lett abból, hogy Ruszin-Szendi agresszíven fellökött egy újságírót

Ahogy megírta a Ripost, nem bírta idegekkel Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, hogy a Mandiner riportere, Móna Márk kérdéseket tett fel neki.

Amikor a Tisza Párt népnyúzó adóemelési terveiről kérdezte Móna a Tisza Párt politikusát, a Toka Tábornoknak csúfolt bukott vezérkari főnök testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog. Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított.

– írta az ügyvéd.