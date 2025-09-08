Szánthó Miklós: Figyelem, megint hazudik a Tisza!

FIGYELEM, MEGINT HAZUDIK A TISZA!
- hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szánthó Miklós.
– Még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: "a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást". EZ HAZUGSÁG! - hangsúlyozta az Alapjogokért Központ főigazgatója a posztjában.
Az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák - többek között - az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:
- sorolta Szánthó Miklós.
– Ez nem kimerítő felsorolás, csak a lényeg - amit Forsthoffer "elfelejtett" megemlíteni. Vagy lehet, hogy a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék? - zárta a bejegyzését az Alapjogokért Központ főigazgatója.
