Szánthó Miklós: Figyelem, megint hazudik a Tisza!

FIGYELEM, MEGINT HAZUDIK A TISZA!

- hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós Fotó: Attila Gunduz

– Még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: "a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást". EZ HAZUGSÁG! - hangsúlyozta az Alapjogokért Központ főigazgatója a posztjában.

Az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák - többek között - az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak: családi adókedvezmény (melyet a Tisza ugye "felülvizsgálna"), melynek összege most nőtt 50%-kal, január 1-jétől meg még nő 50%-kal,

három-, majd szintén jövő évtől a kétgyermekes édesanyák teljes adómentessége,

gyes és gyed adómentessége,

családi pótlék,

a Falusi CSOK és a CSOK-hitel, ahogy az nyilván az Otthon Start Program is.

- sorolta Szánthó Miklós.

– Ez nem kimerítő felsorolás, csak a lényeg - amit Forsthoffer "elfelejtett" megemlíteni. Vagy lehet, hogy a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék? - zárta a bejegyzését az Alapjogokért Központ főigazgatója.