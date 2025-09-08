Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Szánthó Miklós: Figyelem, megint hazudik a Tisza!

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 17:26
hazugságSzánthó MiklósTisza Pártátverés
A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.

FIGYELEM, MEGINT HAZUDIK A TISZA!

- hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós Fotó: Attila Gunduz

– Még jóformán be sem lépett a politikába, de a hétvégi kamukötcsei tiszás izén a párt újdonsült alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt mondta: "a gyereküket egyedül nevelő nők nem kapnak semmilyen támogatást". EZ HAZUGSÁG! - hangsúlyozta az Alapjogokért Központ főigazgatója a posztjában.

Az egyedülálló szülők, pláne az édesanyák - többek között - az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosultak:

  • családi adókedvezmény (melyet a Tisza ugye "felülvizsgálna"), melynek összege most nőtt 50%-kal, január 1-jétől meg még nő 50%-kal,
  • három-, majd szintén jövő évtől a kétgyermekes édesanyák teljes adómentessége,
  • gyes és gyed adómentessége,
  • családi pótlék,
  • a Falusi CSOK és a CSOK-hitel, ahogy az nyilván az Otthon Start Program is.

- sorolta Szánthó Miklós.

– Ez nem kimerítő felsorolás, csak a lényeg - amit Forsthoffer "elfelejtett" megemlíteni. Vagy lehet, hogy a Tisza jövőbeli terveiről beszélt és Magyar Péterék mindet megszüntetnék? - zárta a bejegyzését az Alapjogokért Központ főigazgatója.

 

