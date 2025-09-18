Amerikai közvéleménykutatás Magyarországon: A FIDESZ egyértelműen vezet

Az Index megbízásából a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég ezerfős mintán készített pártpreferencia-kutatást. A szeptember 10–14. között ezer, a választáson vélhetően résztvevők körében készített telefonos kutatás szerint egy most vasárnap esedékes választáson a Fidesz–KDNP szerezné a legtöbb szavazatot: a kormánypártok jelenleg 43 százalékponton állnak, míg a Tisza Párt 37 százalékponton.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A többi párt közül még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt: a radikális jobboldali párt 6, míg a másik két párt 5–5 százalékponton áll. Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.

Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek,

a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.

Azok aránya, akik mást választanának, vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadta a válaszadást, 19 százalék.

A kutatás a választók várakozását is felmérte, hogy szerintük ki fogja megnyerni a választást, függetlenül attól, hogy kire szavaznának:

ez alapján a válaszadók többsége jelenleg úgy számol, a 2026-os választások után Orbán Viktor marad a miniszterelnök.

A magyarok 51 százaléka gondolja így, míg további 41 százalékuk szerint a választások után Magyar Péter tölti be a miniszterelnöki pozíciót. Azok aránya, akik nem tudják, vagy nem válaszoltak, 8 százalékpont.

A magyarok relatív többsége ezenkívül hibahatáron belül úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő egy-két évben javulni fog az ország gazdasági helyzete: a válaszadók 37 százaléka véli így, míg 34 százalékuk úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetről romlani fog. További 24 százalék úgy gondolja, hogy a gazdasági helyzet nem fog változni, míg a válaszadók 5 százaléka vagy nem tudta, vagy nem válaszolt a kérdésre.