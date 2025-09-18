Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szüneteltetik az egyik legnézettebb tévéshow-t, nem akárki reagált

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 06:47
Valótlanságok hangzottak el a műsorban. A tévéshow kapcsán komoly döntés született.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke üdvözölte, hogy az ABC amerikai televíziós társaság meghatározatlan időre szünetelteti egyik legnézettebb műsora, Jimmy Kimmel késő esti show-jának sugárzását. A tévéshow-val kapcsolatos döntésre azután került sor, hogy a műsorvezető a hétfői adásában a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont az amerikai elnök támogatóinak egyikeként írta le, ami a nyomozás hivatalosan közölt megállapításai szerint nem felel meg a valóságnak. Emellett Jimmy Kimmel azt állította, hogy a konzervatív személyiség halálából a Donald Trump mögött álló, úgynevezett MAGA-konzervatívok próbálnak politikai tőkét kovácsolni.

Az ABC amerikai televíziós társaság meghatározatlan időre szünetelteti egyik legnézettebb tévéshow-ja, Jimmy Kimmel késő esti show-jának sugárzását
(Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

A tévéshow kapcsán nem csak a Disney tett bejelentést

Az ABC televízió anyavállalata, a Disney szóvivője szerdán jelentette be, hogy a műsor felfüggesztik.

A Disney bejelentése előtt az Egyesült Államokban több száz televízióállomást birtokló Nexstar Media Group közölte, hogy a portfóliójába tartozó, és az ABC-vel partnerségben működő televíziókon a belátható jövőben nem sugározza a Jimmy Kimmel Live show-műsort.

 

