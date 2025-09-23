Így marad több pénz a zsebedben három gyermekes édesanyaként: indul az adómentesség!

Bármennyi gyermeked van, érdemes már most elmerülni a témában: az adómentességet a Kormány ki fogja terjeszteni a két, majd az egy gyermekes családanyákra is. Most október 1-én a három gyermekes anyákat érintő adómentesség indul. Fontos! Nem jár automatikusan: a dolgozó édesanyának nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójánál. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, és a munkáltató bérszámfejtéséhez kell leadni. Ha októberben igényled, már a novemberi fizetésedben megjelenik. Nagyon komoly anyagi segítség az édesanyáknak: ha egy három gyermekes anya dolgozik és igényli a mentességet, akkor a nettó fizetése körülbelül 20%-kal lesz magasabb.
Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt, és gyermekeinek a száma: három.
Tehát 2025. október 1-től ebbe a csoportba tartozó édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér, a vállalkozásból származó, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem és a kifizetővel kötött megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem után.
Viszont a mentesség nem jár automatikusan: a dolgozó édesanyának nyilatkozatot kell tennie a munkáltatójánál. A nyilatkozat a NAV honlapjáról letölthető, és a munkáltató bérszámfejtéséhez kell leadni. Ha valaki nem nyilatkozik időben, akkor a mentességet csak az adóbevalláskor, visszamenőleg tudja érvényesíteni. Sokaknak a karácsonyi költéseknél jöhet jól a plusz pénz, ezért érdemes minél hamarabb beadni a papírt a munkáltatónak. De akik november elejéig leadják a szükséges nyilatkozatot, azoknál már a novemberi bérkifizetésben megjelenik az adómentesség.
Átlagosan havonta több tízezer forint, évente pedig akár félmillió - másfél millió forint is lehet! A személyi jövedelemadó (SZJA) kulcsa 15%. Ha valaki tehát SZJA-mentességet kap, az azt jelenti, hogy a bruttó béréből nem vonják le ezt a 15%-ot. Tehát például bruttó 300 000 Ft havi bérnél normál esetben SZJA: 45 000 Ft/hó. Ezt most megspórolja, tehát +45 000 Ft marad a zsebben. Bruttó 400 000 Ft havi bérnél SZJA: 60 000 Ft/hó. Mentességgel +60 000 Ft marad a zsebben.
Az összeg családtól függően óriási segítség lehet a mindennapi kiadásokban, lakhatás fizetésében, rezsiben, gyereknevelési költségekben, hitelekben. Nézd meg összeállításunkat: itt, arról, hogy az SZJA-mentességgel milyen kedvezményes hitelek igénylése válik könnyebbé. Az Otthon Starttal kombinálva például akár ingyen is lehet saját lakásod!
Ne felejtsük el, hogy az egy vagy több gyermekkel rendelkező, 30 év alatti édesanyák adómentessége már most is érvényben van. De érdemes a bármilyen korú anyáknak is elmerülni a témában, hiszen 2026 januárjától, több lépcsőben a kétgyermekes édesanyák SZJA-mentessége is bevezetésre kerül. Tekintsd meg a Ripost Online szóló videóját:
