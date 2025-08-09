Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
A Tisza Párt megtámadta a fix 3%-os programot

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 13:17
A Tisza Pártot nem érdeklik a tények, csak hergelnek és abszurd valótlanságokat állítanak.

Panyi Miklós a Facebookon tette közzé, hogy a Tisza Párt megtámadta a fix 3%-os programot. "A Tisza Párt nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen. A Tisza Párt nem akarja, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer Ft-os támogatást kapjanak. A Tisza Párt, ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot" - írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

"A Tisza 20%-os ingatlanár-drágulással dobálózik, miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1%(!!!) volt. Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények? Nem, a tények nem számítanak. Marad a hergelés, a riogatás.

De akkor nézzük ennek a komoly és hiteles formációnak az ajánlatát:

A Tisza Párt ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy 2-3 év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni.

A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva.

Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül.

Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz. És mivel ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak jó, a Tiszának rossz – ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak!

Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt. Sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése se drága neki. Ne üljünk fel a hergelésnek!"

