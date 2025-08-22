Orbán Viktor: Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!

"Hahó, Harcosok! Még mindig a huszadikai tűzijáték hatása alatt vagyok. Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni" - üzente Orbán Viktor, az 1025 éves Magyarország első kormányülését követően.

Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel. Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke. Visszaszámlálás. Még 10 nap és indul a 3 százalékos. Az amerikai elnök segítségét kértem. Az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is (link topkommentben). Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt. Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!



- jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: