Orbán Viktor: A Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell

A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök ezt követően kitért arra is, hogy utasította a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására.
Hála Istennek nem volt rá szükség
- tette hozzá.
Orbán Viktor arról s beszámolt, hogy Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.
A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!
- írta a kormányfő.
Orbán Viktor bejegyzését IDE kattintva lehet megnézni!
