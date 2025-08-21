Orbán Viktor: A Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell

A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök ezt követően kitért arra is, hogy utasította a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására.

Hála Istennek nem volt rá szükség

- tette hozzá.

Orbán Viktor arról s beszámolt, hogy Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét.

A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!

- írta a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzését IDE kattintva lehet megnézni!