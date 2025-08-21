Kárpátalját támadták az oroszok

Iráni gyártmányú Shahed drónokkal és egyszerre indított rakétákkal támadt az orosz hadsereg Ukrajna nyugati megyéibe - írja a Magyar Nemzet. Értesüléseik szerint a kárpátaljai Munkácson is hallottak robbantásokat.

Az ukrán légvédelem beszámolói szerint az éjjeli órákban orosz MiG–31-es vadászgépek szálltak fel, amelyek képesek a Kinzsal típusú hiperszonikus rakéták indítására is. Három nagyobb detonációt hallottak Rivne megyében, míg Kijevben légvédelmi egységek dolgoztak folyamatosan a támadó drónok megsemmisítésén az éjszaka folyamán.

Lviv megye kormányzója, Makszim Kozickij közölte, hogy ellenséges drónt észleltek a Zolocsivi járás felett is, és a légvédelem ott is működésbe lépett. Hajnalra további robbanások hallatszottak Lvivben, valamint a nyugat-ukrajnai Luckban és Munkácson is.

Munkácson egy kereskedelmi telephelyet ért találat, és a mentőegységek a helyszínre érkeztek – jelentették a helyi hatóságok. A Munkácsi Városi Tanács később azt tanácsolta a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon az orosz rakétatámadás miatt.

Az orosz támadások különösen nagy visszhangot keltenek, mivel a Moszkva és Washington közötti béketárgyalásokat követően mindössze néhány nappal következtek be.