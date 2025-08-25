Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 13:05
Itt a hivatalos döntés.
Az ukránok a magyar energiabiztonság veszélyeztetésével bele akarják provokálni Magyarországot az orosz-ukrán háborúba - közölte hétfői Facebook bejegyzésében a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki egyben visszautasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikáját.

MENCZER Tamás
Nagykanizsa, 2024. december 9. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a pártszövetség politikusainak országjárása kapcsán tartott nagykanizsai sajtótájékoztatón 2024. december 9-én. MTI/Katona Tibor
Fotó: Katona Tibor

"Tanulság: az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, ezzel akarnak beleprovokálni bennünket egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincs. Vagyis az ukránok olyanok, mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik. Szövetségesek" - fogalmazott Menczer Tamás.

Az ukrán külügyminiszter nem "magyar módra" válaszolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, hanem "hazug módra" válaszolt. 

"Hogy ez ukrán módnak nevezhető-e, azt az olvasó döntésére bízom" - tette hozzá.

A politikus felidézte: Andrij Szibiha szerint a magyaroknak nincs közük ahhoz, amit Volodimir Zelenszkij ukrán államfő mond. Ne üssük bele az orrunkat. Szerinte az energiabiztonságunk a mi kezünkben van, egyben azt javasolja, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat.

Leszögezte: ezzel ellentétben ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti - és ezt tette -, akkor nagyon is sok közünk van hozzá. Továbbá rá kell nézni a térképre. Ugyanis Magyarországnak nincs tengerpartja, "landlocked country" vagyunk, vagyis onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték. A vezetéknek van eleje és vége, a vezeték eleje pedig Oroszországban van, és orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság - hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Úgy folytatta: bizonyára elkerülte az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy Magyarország tett lépéseket energiaellátása diverzifikálása érdekében. Például ezért tud Magyarország földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz fölgáz szállítását leállították.

Szerinte mindennek az is tanúsága, hogy Zelenszkij és csapata egy ukránpárti Tisza-kormányt akar látni Magyarország élén, "tudjuk jól, ezzel van tele az ukrán sajtó". "

A két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs szövetségét mindenki látja. És azt is, hogy Brüsszel őket támogatja. Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni! - fogalmazott a bejegyzésben Menczer Tamás.

