Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Az ukránok a magyar energiabiztonság veszélyeztetésével bele akarják provokálni Magyarországot az orosz-ukrán háborúba - közölte hétfői Facebook bejegyzésében a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, aki egyben visszautasította Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikáját.
"Tanulság: az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, ezzel akarnak beleprovokálni bennünket egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincs. Vagyis az ukránok olyanok, mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik. Szövetségesek" - fogalmazott Menczer Tamás.
Az ukrán külügyminiszter nem "magyar módra" válaszolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, hanem "hazug módra" válaszolt.
"Hogy ez ukrán módnak nevezhető-e, azt az olvasó döntésére bízom" - tette hozzá.
A politikus felidézte: Andrij Szibiha szerint a magyaroknak nincs közük ahhoz, amit Volodimir Zelenszkij ukrán államfő mond. Ne üssük bele az orrunkat. Szerinte az energiabiztonságunk a mi kezünkben van, egyben azt javasolja, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat.
Leszögezte: ezzel ellentétben ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti - és ezt tette -, akkor nagyon is sok közünk van hozzá. Továbbá rá kell nézni a térképre. Ugyanis Magyarországnak nincs tengerpartja, "landlocked country" vagyunk, vagyis onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték. A vezetéknek van eleje és vége, a vezeték eleje pedig Oroszországban van, és orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság - hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.
Úgy folytatta: bizonyára elkerülte az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy Magyarország tett lépéseket energiaellátása diverzifikálása érdekében. Például ezért tud Magyarország földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz fölgáz szállítását leállították.
Szerinte mindennek az is tanúsága, hogy Zelenszkij és csapata egy ukránpárti Tisza-kormányt akar látni Magyarország élén, "tudjuk jól, ezzel van tele az ukrán sajtó". "
A két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs szövetségét mindenki látja. És azt is, hogy Brüsszel őket támogatja. Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni! - fogalmazott a bejegyzésben Menczer Tamás.
