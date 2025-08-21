UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milyen lakosztály várná Trumpot, Putyint és Zelenszkijt a budapesti békecsúcs alatt?

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 16:05 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 21. 16:31
békeVlagyimir PutyinluxusszállodaVolodimir ZelenszkijcsúcstalalálkozóDonald Trump
Sajtótájékoztató a fürdőszobában, többszemélyes franciaágy, arany és márvány mindenhol - a szállodák felkészültek a tárgyaló felek fogadására.

Feltételezések szerint hamarosan egy egészen rendkívüli politikai eseménynek adhatna otthont Budapest. Felmerült ugyanis annak a lehetősége, hogy Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij csúcstalálkozójára Magyarországon, a fővárosban kerüljön sor. Az ötlet eredetileg egy magas rangú orosz politikus nyilatkozatából származik, ugyanis hónapokkal ezelőtt egy sajtótájékoztató során Vlagyimir Dzsabarov szenátor Budapestet jelölte meg az egyik legalkalmasabb helyszínként. Azóta viszont már nyugati lapok is esélyesként jelölik a magyar helyszínt.

csúcstalálkozó,
Bár a csúcstalálkozó helyszíne még egyáltalán nem biztos, a magyar helyszín egyre lehetségesebb. Fotó: Anadolu via AFP

Van-e esély arra, hogy Budapesten tartsák meg a csúcstalálkozót? 

Korábban már a Ripost is beszámolt arról, hogy van némi esélye a budapesti csúcstalálkozónak.  

Orbán Viktornak ugyanis mind a két féllel jó a kapcsolata, ezért ha végül tényleg Budapesten kerül sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára, akkor Magyarország nyilván fel fog készülni erre az eseményre és biztosítani fogja mindkét fél biztonságát

 – idézte Nógrádi György szavait a Ripost. 

Ezen kívül a brit Guardiantól, a brüsszeli Politicon át, a német Bildig egyre több külföldi lap ír arról, hogy a forrásaik szerint valóban létrejöhet egy budapesti békecsúcs. Egyes források szerint két héten belül sor kerülhet egy ilyen csúcsra. 

 Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a magyar luxusszállodák minden szempontból felkészültek lennének: 
 

Nem gondolom, hogy bármelyik hazai felső kategóriás szálloda bármennyivel is rosszabb lenne, mint bárhol máshol – adott esetben akár egy ilyen találkozó fogadása kapcsán. Röviden: a szállodák minden igényt ki tudnának elégíteni.

 – mondta lapunknak. 

Hol szállnának meg az elnökök? 

Utánajártunk, mely luxushotelek jöhetnek szóba, ha Trump és Putyin valóban Budapestre érkezik, és itt kellene tölteniük valamilyen oknál fogva egy éjszakát. A főváros legexkluzívabb szállodái közül szemezgettünk, hogy megtudjuk, hogyan készülnének két ilyen rangú vendég fogadására. 

Four Seasons Hotel Gresham Palace 

A Lánchíd pesti hídfőjénél található szecessziós palota régóta a diplomáciai elit egyik kedvelt szálláshelye. Az elnöki lakosztálya pedig tágas terekkel, privát terasszal és Dunára néző panorámával rendelkezik. Ráadásul a méretei is megfelelőnek mondhatók, hiszen az elnöki lakosztály összesen 130 m2 (1,400 négyzetláb). A fürdőszoba különösen nagyra sikerült: olyan hatalmas fürdőszoba van, hogy abban kisebb sajtótájékoztatót is lehetne tartani.

Így néz ki a Four Seasons elnöki lakosztálya. Fotó: Used with permission

Matild Palace, a Luxury Collection Hotel 

Az UNESCO világörökségi védettségét élvezi. A kristályoktól csöpögő királyi csillároktól, a kézzel készített üvegmozaikoktól és az egyedi bútoroktól a márvánnyal borított elektromos kandallókig és az aranyozott fürdőszobákig nem spóroltak annak érdekében, hogy ezt a teret a királyi család számára megfelelő, rendkívüli lakótérré alakítsák. Tehát, a fényűző lakosztályai és privát szolgáltatásai méltó környezetet biztosíthatnának az államfőknek.

A szállodában királyi lakosztály is kivehető. Fotó: matildpalacebudapest.eu

Al Habtoor Palace Budapest

Az Andrássy úti szálloda kiemelt VIP szolgáltatásokkal csábítaná el a legmagasabb rangú vendégeket. Talán meglepő, de a lakosztályhoz külön étkező, illetve 3 fürdőszoba is tartozik.

A szállodában található egy igényesen berendezett elnöki lakosztály. Fotó: alhabtoorpalacebudapest.com

InterContinental Budapest  

A Duna-parti szálloda szintén kedvelt a nemzetközi diplomaták és delegációk körében. Az ígéretük szerint pedig az elnöki lakosztály king méretű kétszemélyes ággyal van berendezve, amelyen kényelmesen elfér akár 3 felnőtt is.

Az elnöki lakosztályokban megszálló vendégek élvezhetik a Club InterContinental előnyeit is. Fotó: Bence Veszelyi

Mystery Hotel Budapest

Ez az egyedi tematikájú, palotaszerű környezet, amely exkluzív lakosztályaival szintén szóba jöhetne. A királyi szobák a a görög oszloprendnek megfelelően vannak kialakítva. A szobák egy része a Vörösmarty utcára és a szálloda belső kertjére, a Titkos kertre néz; néhány szobánk a Podmaniczky utcára néz.

Ez egy 5 csillagos szálloda Budapesten. Fotó: mysteryhotelbudapest.com

Tehát Budapest készen állna?

Bár még kérdéses, lesz-e valóban Trump–Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó Budapesten, az biztos, hogy a magyar főváros luxusszállodái alkalmasak lennének a fogadásukra. Somlyai Zoltán szerint nagy valószínűséggel nem a szállodai szolgáltatások fogják eldönteni, hogy Budapest lesz-e a helyszín, hanem a diplomáciai szempontok.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu