Milyen lakosztály várná Trumpot, Putyint és Zelenszkijt a budapesti békecsúcs alatt?

Feltételezések szerint hamarosan egy egészen rendkívüli politikai eseménynek adhatna otthont Budapest. Felmerült ugyanis annak a lehetősége, hogy Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij csúcstalálkozójára Magyarországon, a fővárosban kerüljön sor. Az ötlet eredetileg egy magas rangú orosz politikus nyilatkozatából származik, ugyanis hónapokkal ezelőtt egy sajtótájékoztató során Vlagyimir Dzsabarov szenátor Budapestet jelölte meg az egyik legalkalmasabb helyszínként. Azóta viszont már nyugati lapok is esélyesként jelölik a magyar helyszínt.
Korábban már a Ripost is beszámolt arról, hogy van némi esélye a budapesti csúcstalálkozónak.
Orbán Viktornak ugyanis mind a két féllel jó a kapcsolata, ezért ha végül tényleg Budapesten kerül sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára, akkor Magyarország nyilván fel fog készülni erre az eseményre és biztosítani fogja mindkét fél biztonságát
– idézte Nógrádi György szavait a Ripost.
Ezen kívül a brit Guardiantól, a brüsszeli Politicon át, a német Bildig egyre több külföldi lap ír arról, hogy a forrásaik szerint valóban létrejöhet egy budapesti békecsúcs. Egyes források szerint két héten belül sor kerülhet egy ilyen csúcsra.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a magyar luxusszállodák minden szempontból felkészültek lennének:
Nem gondolom, hogy bármelyik hazai felső kategóriás szálloda bármennyivel is rosszabb lenne, mint bárhol máshol – adott esetben akár egy ilyen találkozó fogadása kapcsán. Röviden: a szállodák minden igényt ki tudnának elégíteni.
– mondta lapunknak.
Utánajártunk, mely luxushotelek jöhetnek szóba, ha Trump és Putyin valóban Budapestre érkezik, és itt kellene tölteniük valamilyen oknál fogva egy éjszakát. A főváros legexkluzívabb szállodái közül szemezgettünk, hogy megtudjuk, hogyan készülnének két ilyen rangú vendég fogadására.
A Lánchíd pesti hídfőjénél található szecessziós palota régóta a diplomáciai elit egyik kedvelt szálláshelye. Az elnöki lakosztálya pedig tágas terekkel, privát terasszal és Dunára néző panorámával rendelkezik. Ráadásul a méretei is megfelelőnek mondhatók, hiszen az elnöki lakosztály összesen 130 m2 (1,400 négyzetláb). A fürdőszoba különösen nagyra sikerült: olyan hatalmas fürdőszoba van, hogy abban kisebb sajtótájékoztatót is lehetne tartani.
Az UNESCO világörökségi védettségét élvezi. A kristályoktól csöpögő királyi csillároktól, a kézzel készített üvegmozaikoktól és az egyedi bútoroktól a márvánnyal borított elektromos kandallókig és az aranyozott fürdőszobákig nem spóroltak annak érdekében, hogy ezt a teret a királyi család számára megfelelő, rendkívüli lakótérré alakítsák. Tehát, a fényűző lakosztályai és privát szolgáltatásai méltó környezetet biztosíthatnának az államfőknek.
Az Andrássy úti szálloda kiemelt VIP szolgáltatásokkal csábítaná el a legmagasabb rangú vendégeket. Talán meglepő, de a lakosztályhoz külön étkező, illetve 3 fürdőszoba is tartozik.
A Duna-parti szálloda szintén kedvelt a nemzetközi diplomaták és delegációk körében. Az ígéretük szerint pedig az elnöki lakosztály king méretű kétszemélyes ággyal van berendezve, amelyen kényelmesen elfér akár 3 felnőtt is.
Ez az egyedi tematikájú, palotaszerű környezet, amely exkluzív lakosztályaival szintén szóba jöhetne. A királyi szobák a a görög oszloprendnek megfelelően vannak kialakítva. A szobák egy része a Vörösmarty utcára és a szálloda belső kertjére, a Titkos kertre néz; néhány szobánk a Podmaniczky utcára néz.
Bár még kérdéses, lesz-e valóban Trump–Putyin-Zelenszkij csúcstalálkozó Budapesten, az biztos, hogy a magyar főváros luxusszállodái alkalmasak lennének a fogadásukra. Somlyai Zoltán szerint nagy valószínűséggel nem a szállodai szolgáltatások fogják eldönteni, hogy Budapest lesz-e a helyszín, hanem a diplomáciai szempontok.
