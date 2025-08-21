Milyen lakosztály várná Trumpot, Putyint és Zelenszkijt a budapesti békecsúcs alatt?

Feltételezések szerint hamarosan egy egészen rendkívüli politikai eseménynek adhatna otthont Budapest. Felmerült ugyanis annak a lehetősége, hogy Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij csúcstalálkozójára Magyarországon, a fővárosban kerüljön sor. Az ötlet eredetileg egy magas rangú orosz politikus nyilatkozatából származik, ugyanis hónapokkal ezelőtt egy sajtótájékoztató során Vlagyimir Dzsabarov szenátor Budapestet jelölte meg az egyik legalkalmasabb helyszínként. Azóta viszont már nyugati lapok is esélyesként jelölik a magyar helyszínt.

Bár a csúcstalálkozó helyszíne még egyáltalán nem biztos, a magyar helyszín egyre lehetségesebb. Fotó: Anadolu via AFP

Van-e esély arra, hogy Budapesten tartsák meg a csúcstalálkozót?

Korábban már a Ripost is beszámolt arról, hogy van némi esélye a budapesti csúcstalálkozónak.

Orbán Viktornak ugyanis mind a két féllel jó a kapcsolata, ezért ha végül tényleg Budapesten kerül sor Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára, akkor Magyarország nyilván fel fog készülni erre az eseményre és biztosítani fogja mindkét fél biztonságát

– idézte Nógrádi György szavait a Ripost.

Ezen kívül a brit Guardiantól, a brüsszeli Politicon át, a német Bildig egyre több külföldi lap ír arról, hogy a forrásaik szerint valóban létrejöhet egy budapesti békecsúcs. Egyes források szerint két héten belül sor kerülhet egy ilyen csúcsra.

Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a magyar luxusszállodák minden szempontból felkészültek lennének:



Nem gondolom, hogy bármelyik hazai felső kategóriás szálloda bármennyivel is rosszabb lenne, mint bárhol máshol – adott esetben akár egy ilyen találkozó fogadása kapcsán. Röviden: a szállodák minden igényt ki tudnának elégíteni.

– mondta lapunknak.

Hol szállnának meg az elnökök?

Utánajártunk, mely luxushotelek jöhetnek szóba, ha Trump és Putyin valóban Budapestre érkezik, és itt kellene tölteniük valamilyen oknál fogva egy éjszakát. A főváros legexkluzívabb szállodái közül szemezgettünk, hogy megtudjuk, hogyan készülnének két ilyen rangú vendég fogadására.

Four Seasons Hotel Gresham Palace

A Lánchíd pesti hídfőjénél található szecessziós palota régóta a diplomáciai elit egyik kedvelt szálláshelye. Az elnöki lakosztálya pedig tágas terekkel, privát terasszal és Dunára néző panorámával rendelkezik. Ráadásul a méretei is megfelelőnek mondhatók, hiszen az elnöki lakosztály összesen 130 m2 (1,400 négyzetláb). A fürdőszoba különösen nagyra sikerült: olyan hatalmas fürdőszoba van, hogy abban kisebb sajtótájékoztatót is lehetne tartani.