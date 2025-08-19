Orbán Viktor: "Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot"

A miniszterelnök bejegyzésében üdvözli a Trump-Putyin találkozót és kijelenti, hogy Magyarország támogatja a további tárgyalásokat.
Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra. Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót.
