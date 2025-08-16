Trump-Putyin találkozó - Szijjártó Péter: A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért- írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton.
Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni.
Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal
- fogalmazott.
