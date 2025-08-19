Ruszin-Szendi 5 csillagos szállodákban szállt meg közpénzen, asszonyával

A HM tájékoztatásából ráadásul az is kiolvasható, hogy a luxusutak egy részén Ruszin-Szendi Romulusz felesége is részt vett, ám hat alkalommal nem lett volna arra jogosult, hogy azt a tárca fizesse neki. A politikus a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, szolgálati visszaélés miatt feljelentést tesz.



Újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának – tudta meg a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte valószínűsíthető, hogy a volt vezérkari főnök a beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak.

Ruszin-Szendi Romulusz a jelek szerint nagyon szereti a luxust

Nos, a válaszból kiderült, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője a HM utasítása alapján, utazásai során kizárólag négycsillagos szállodákra volt jogosult, ettől csak indoklással, elöljárói engedéllyel térhetett volna el.

Ruszin-Szendi Romulusz erre utaló kifejezett kérelmet külföldi utazásait megelőzően tizenkét alkalommal nem nyújtott be, így a volt vezérkari főnök mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe

– írta Budai kérdésére a Honvédelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a HM-utasítás a volt vezérkari főnök házastársa utazását is szabályozta.

Mint írta: általánosságban elmondható, hogy külföldi szolgálati út esetében csak akkor jogosult a házastárs az utazási költségek megtérítésére, ha hivatalos meghívólevél érkezett a feleség részére is.

Ruszin-Szendit felesége is elkísérte, ám ezt nem mindig tehette volna meg ingyen

A fideszes képviselő erről is érdeklődött a HM-nél, ahonnan az a válasz érkezett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz felesége tizenhét alkalommal kísérte el a volt vezérkari főnököt külföldi programjaira, azonban hat közös utazás esetében hivatalos meghívólevelet nem kapott, így utóbbi utazások „költségeinek megtérítéséhez szükséges jogosultság nem igazolható“.

Budai Gyula a Riposttal azt közölte, hogy mindezek miatt szolgálati visszaélés gyanújával feljelentést tesz.

A zsírleszívás miatt már nyomoznak

Ruszin-Szendi Romulusz másik botrányával összefüggésben, ugyancsak szolgálati visszaélés miatt már eljárás van folyamatban. Ez a volt vezérkari főnök zsírleszívási ügye: a Ruszin-Szendi 2022. április 14-én esett át a szépészeti beavatkozáson a Honvédkórházban, ám annak milliós költségeit a magyar adófizetők állták, ami nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak. Ráadásul a költségeket a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Magyar Péter bizalmasa a mai napig nem fizette meg a kórháznak.