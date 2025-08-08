Menczer Tamás Magyar Péternek: "Nem minket, a fiatalokat támadod!"

Amióta bejelentette a kormány, azóta támadja Magyar Péter és a Tisza Párt a kormány 3 százalékos fix kamattal működő Otthon Start Programját. De mi bajuk van egy Európában egyedülálló lakáshitel-konstrukcióval? Menczer Tamás Facebook-videójában hívja fel arra a figyelmet: Magyar Péterék nem a kormányt, sokkal inkább a fiatalokat, az első lakásukra vágyókat támadják jelenleg. A kérdés csak az: miért...
Menczer Tamás azzal kezdte videóját: nem mindenki lehet olyan szerencsés, mint Magyar Péter, aki kisgyerekként egy idős néni kertjében evett lekváros kenyeret, az asszony pedig végül ráíratta a házát, amit 18 éves korában tudott csak meg. A fiatalok többségének ugyanis meg kell küzdeniük az első lakásukért, az első saját otthonukért. Épp ezért érthetetlen, hogy a Tisza Párt miért a fiatalokat támadja.
Sokaknak szükségük van a fix 3 %-os otthonteremtési programra. Miért támadod? Nem bennünket támadsz, a fiatalokat támadod! Mi ki akarunk nyitni egy ajtót előttük, te be akarod csukni.
