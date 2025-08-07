Fix 3 százalék program: újabb részleteket jelentettek be - Videó

Mint arról már a Bors is beszámolt, Szeptembertől indul a fix 3%-os lakáshitel. 50 millió forint 25 évre 3 százalékos kamatra, és már 10 százalékos önerővel megveheted az első lakásod.

Balogh László / Fotó: Facebook-videó

Az új, állami kamattámogatott lakáshitel "soha nem látott lehetőséget nyit az elsőlakás-vásárlók számára" és az nemcsak a még lakással nem rendelkező fiataloknak nagy segítség, hanem valójában bármilyen korú embernek, aki megfelel a hitelfelvétel feltételeinek. Se korhatár, se családi állapot nem megkötés

Akár házaspárok számára is jó lehet a fix 3 százalékos lakáshitel. Balogh László vezető gazdasági szakértő mondott erre példát: