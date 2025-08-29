Kubatov Gábor: Magyar Péter tátott szájjal szaladt be az álhír erdőbe

"Magyar Péter tátott szájjal szaladt az álhír erdőbe" - kezdte Kubatov Gábor arra utalva, hogy Magyar Péter azt állította, a Fradi honvédségi gépeket használ utazásra.
Eddig soha nem említette a Fradit, de ennek is eljött az ideje. Innen is üzenem neki, hogy a Fradi bérelt repülőgéppel utazott mindig, és erre a mérkőzésre is bérelt repülőgéppel mentünk. Jelzem, ha ki lehetne bérelni ilyen utakra a honvédségi gépeket, szívesen megtenném. Ez tovább növelné az állami bevételeket.
- folytatta.
Ja, és mielőtt még állami pénzezni kezdene bárki, jó, ha tudja a sok károgó, hogy pillanatnyilag éppen 4 milliárd forint bevételnél jár az UEFA bevételünk, amiből adózunk, járulékokat fizetünk. De honnan is tudná ez az álfradista ripacs, aki közben a MTK luxus skyboxaiban ül? Peti Peti, ha hallgattál volna, sokkal bölcsebb maradtál volna.
- tette hozzá Kubatov Gábor.
"És hogyha végezetül adhatok egy tanácsot, hagyjál békén minket. Az nekünk is jobb lesz, ez kevésbé olyan fontos, de neked is." - adott végezetül egy tanácsot Magyar Péternek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.