Kubatov Gábor: Magyar Péter tátott szájjal szaladt be az álhír erdőbe

Fotó: Árvai Károly

Eddig soha nem említette a Fradit, de ennek is eljött az ideje. Innen is üzenem neki, hogy a Fradi bérelt repülőgéppel utazott mindig, és erre a mérkőzésre is bérelt repülőgéppel mentünk. Jelzem, ha ki lehetne bérelni ilyen utakra a honvédségi gépeket, szívesen megtenném. Ez tovább növelné az állami bevételeket.

- folytatta.

Ja, és mielőtt még állami pénzezni kezdene bárki, jó, ha tudja a sok károgó, hogy pillanatnyilag éppen 4 milliárd forint bevételnél jár az UEFA bevételünk, amiből adózunk, járulékokat fizetünk. De honnan is tudná ez az álfradista ripacs, aki közben a MTK luxus skyboxaiban ül? Peti Peti, ha hallgattál volna, sokkal bölcsebb maradtál volna.

- tette hozzá Kubatov Gábor.

"És hogyha végezetül adhatok egy tanácsot, hagyjál békén minket. Az nekünk is jobb lesz, ez kevésbé olyan fontos, de neked is." - adott végezetül egy tanácsot Magyar Péternek.