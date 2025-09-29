Láthatatlan gyilkosok terjednek: halálos járvány pusztít Amerikában – minket is elérhet

Az amerikai hatóságok figyelmeztetést adtak ki, miután százával pusztulnak el az állatok egy alattomos kór miatt, amelyet szabad szemmel alig látható rovarok terjesztenek. A betegséget az úgynevezett epizootikus vérzéses betegség (EHD) okozza, amely belső vérzést, étvágytalanságot, légzési nehézségeket és végzetes kimerültséget vált ki az érintett élőlényeknél.

Szörnyű vírus tarol Amerikában.

Fotó: TopMicrobialStock / Shutterstock

A fertőzést apró rovarok, az úgynevezett “no-see-um” szúnyogok terjesztik, amelyek méretükben kisebbek a hagyományos szúnyogoknál. Ezek a vérszívók a nyári, párás hónapokban szinte mindenütt jelen vannak az Egyesült Államokban, és képesek gyorsan továbbadni a vírust.

A hatóságok különösen arra hívták fel a figyelmet, hogy nem szabad fogyasztani olyan húsokat, amelyek elhullott állatokból származnak – különösen akkor, ha a tetemeket tavak, folyók vagy patakok közelében találják. A szakértők szerint még azok az állatok is fertőzöttek lehetnek, amelyek külsőleg nem mutatják a betegség jeleit.

Az elmúlt hetekben több államban is tömeges megbetegedéseket jelentettek: Marylandben eddig legalább 97 esetet regisztráltak, míg Virginiában, Pennsylvaniában és Nyugat-Virginiában szintén számos elhullást dokumentáltak. Washington D.C.-ben eddig nem erősítették meg a betegséget, ám a környező területeken rohamosan terjed.

A vírus elsőként az 1950-es években ütötte fel a fejét az Egyesült Államokban, de a kutatók szerint már az 1890-es évekből is vannak hasonló tömeges pusztulásokról szóló feljegyzések. Bár az emberek immunisak a betegségre, számos más állatfaj veszélyben van, köztük vadon élők és háziállatok egyaránt.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a vírus különösen veszélyes, mert a fertőzött egyedek gyakran néhány napon belül elpusztulnak. Megfigyeltek olyan eseteket is, amikor a kimerült állatok vízbe menekültek, hogy enyhítsék magas lázukat, de végül ott pusztultak el, derül ki a Daily Mail cikkéből.