„Ezt bírni kell lelkileg is” – Kedl Olíviát féltette édesapja a Megasztártól

Kedl Olívia 20 kilót fogyott és hétről hétre egyre nyitottabban és magabiztosabban áll színpadra a Megasztár 2025-ös évadában, mestere, Herceg Erika legnagyobb örömére.

Kedl Olivia önbizalomhiánya már a múlté és hétről hétre egyre magabiztosabb a Megasztárban

(Fotó: Kovács Dávid/Bors)

Bár a mindössze 21 éves versenyző múlt héten a veszélyzóna nem túl kellemes ízét is megérezhette, végül a nézők szavazatai alapján nem neki, hanem a kétgyermekes Németh Beának kellett távoznia a műsorból, ami igen nagy zúgolódást váltott ki a nézők körében.

Olívia viszont megy tovább a végső győzelem felé vezető úton, és ebben az édesapja az egyik legnagyobb támasza. Kedl Olívia apukája múlt szombaton élőben szurkolt lányának a Megasztár stúdiójában, az egyik szünetben pedig arról mesélt többek között, hogy Olíviának már óvodás korában is a vérében volt a szereplés.

„Cuki volt, már az oviban is egyből talált egy vödröt, amire felállt, hozott egy partvist, és azt mondta, hogy most mindenki üljön le, mert ő énekelni fog. Ez benne volt már akkor is, szeretett énekelni. Hárman vannak testvérek, egyszer azt is hallottam, hogy az egyik bátyjával egy szaxofon-szólót adott elő. Olyan zenei memóriája van, ami lenyűgöz engem is, pedig az egész család zenész” – árulta el mosolyogva a Borsnak az apuka.

Édesapja mindenre felkészítette a Megasztár fiatal csillagát

A Megasztár üdvöskéjének útja tehát – úgy tűnik – már idejekorán ki lett jelölve, de vajon nem féltették-e őt a szülei a zenei pálya és az ismertség veszélyeitől? Hiszen fiatal lányként érvényesülni a showbiznisz világában, vagy akár csak szembekerülni a keselyűként köröző kommentelőkkel, bizony nem egy sétagalopp! Az édesapa erre is őszintén válaszolt.

Olívia nem az a típusú lány, aki elharapná egy pályatárs vagy épp versenytárs torkát.

„Szerintem most jól érzi magát, szereti ezt az egészet, bár mi, szülők kicsit tartottunk tőle. Nagyon fárasztó ez, olyan, mint egy turné, hogy minden héten új műsor van. Ezt bírni kell lelkileg is. Én elmondtam neki mindent erről a pályáról, de ő szeretett volna jönni. Így végül csak bátorítottuk”

– vallotta be Kedl Olívia édesapja a Borsnak.