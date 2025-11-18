14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Jenő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Amit a nézők nem láthattak: azonnal le kellett vinni a színpadról a Megasztár versenyzőjét

Kedl Olívia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 08:00
MegasztárHerceg Erikaénekesnő
Pokoli fájdalmakkal küzdött Kedl Olívia a szombati élő show során. A Megasztár fiatal tehetségét végül a mestere, Herceg Erika "mentette meg".
Doris
A szerző cikkei

Egy fájdalmas szakítást idézett meg a színpadon Kedl Olívia a Megasztár szombati adásában. A 21 éves énekesnő Adele egyik legszomorúbb slágerét, a Someone Like You című lírai dalt adta elő, amivel sok tévénéző szemébe csalt könnyet. Bár Olívia veszélyzónába került az élő show végén, végül továbbjutott, Kökény Lalinak kellett búcsúznia a TV2 tehetségkutatójától.

Kedl Olívia októberben költözött be a Megasztár házba.
Kedl Olívia a nehézségei ellenére szerencsére nem került be a Megasztár kiesői közzé (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

De térjünk vissza Olíviára, akinek nem csak lelki fájdalmakban volt része a produkciója során. Mint később bevallotta a Bors helyszínen lévő újságírójának, pokoli kínokat élt át a magas sarkú csizmájában, ami már délután 4 óra óta rajta volt. A fájdalom ráadásul pont akkor hágott a tetőfokára, amikor Olívia csillagot kapott a mesterektől, és a biztos továbbjutást érő helyen kellett tovább ácsorognia.

A Megasztár 2025 zsűrijéből Herceg Erika is látta, hogy baj van, ki kellett vinni az énekest

Ekkor már talán a figyelmesebb nézők is észrevehették, hogy az énekesnő alig áll a lábán, annyira töri a lábát a cipő. Még szerencse, hogy mestere, Herceg Erika észrevette, hogy valami nincs rendben, és az egyik szünetben odarohant a versenyzőjéhez. Pár pillanat alatt sikerült elintéznie, hogy Olíviát bevigyék a takarásba és megszabadítsák az elviselhetetlenül kényelmetlenné vált lábbelitől. 

Kedl Olívia a Megasztár élő show-jában.
Kedl Olívia cipő nélkül fejezte be a Megasztárt (Fotó: Bors)

Így kisvártatva a fiatal tehetség már cipellő nélkül, harisnyában, megkönnyebbülve tért vissza.

„Sajnálom, nagyon fájt a lábam abban a magas sarkúban, nem vagyok hozzászokva és egészen négytől a csizmában voltam, rohangáltam, úgyhogy most már nem bírtam tovább. Muszáj volt levennem. Szerencsére ezzel a kék palásttal el tudtam takarni, úgyhogy nem annyira feltűnő. Erika látta, hogy már alig álltam a lábamon a csillagon, úgyhogy szerencsére jött és segített nekem”

 - árulta el mosolyogva az élő show után Kedl Olívia, aki nem kevesebb, mint 20 kilót fogyott, amióta elindult a Megasztár 2025-ös évada és hétről hétre egyre magabiztosabb a tehetségkutató színpadán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu