Amit a nézők nem láthattak: azonnal le kellett vinni a színpadról a Megasztár versenyzőjét

Egy fájdalmas szakítást idézett meg a színpadon Kedl Olívia a Megasztár szombati adásában. A 21 éves énekesnő Adele egyik legszomorúbb slágerét, a Someone Like You című lírai dalt adta elő, amivel sok tévénéző szemébe csalt könnyet. Bár Olívia veszélyzónába került az élő show végén, végül továbbjutott, Kökény Lalinak kellett búcsúznia a TV2 tehetségkutatójától.

Kedl Olívia a nehézségei ellenére szerencsére nem került be a Megasztár kiesői közzé (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

De térjünk vissza Olíviára, akinek nem csak lelki fájdalmakban volt része a produkciója során. Mint később bevallotta a Bors helyszínen lévő újságírójának, pokoli kínokat élt át a magas sarkú csizmájában, ami már délután 4 óra óta rajta volt. A fájdalom ráadásul pont akkor hágott a tetőfokára, amikor Olívia csillagot kapott a mesterektől, és a biztos továbbjutást érő helyen kellett tovább ácsorognia.

A Megasztár 2025 zsűrijéből Herceg Erika is látta, hogy baj van, ki kellett vinni az énekest

Ekkor már talán a figyelmesebb nézők is észrevehették, hogy az énekesnő alig áll a lábán, annyira töri a lábát a cipő. Még szerencse, hogy mestere, Herceg Erika észrevette, hogy valami nincs rendben, és az egyik szünetben odarohant a versenyzőjéhez. Pár pillanat alatt sikerült elintéznie, hogy Olíviát bevigyék a takarásba és megszabadítsák az elviselhetetlenül kényelmetlenné vált lábbelitől.

Kedl Olívia cipő nélkül fejezte be a Megasztárt (Fotó: Bors)

Így kisvártatva a fiatal tehetség már cipellő nélkül, harisnyában, megkönnyebbülve tért vissza.

„Sajnálom, nagyon fájt a lábam abban a magas sarkúban, nem vagyok hozzászokva és egészen négytől a csizmában voltam, rohangáltam, úgyhogy most már nem bírtam tovább. Muszáj volt levennem. Szerencsére ezzel a kék palásttal el tudtam takarni, úgyhogy nem annyira feltűnő. Erika látta, hogy már alig álltam a lábamon a csillagon, úgyhogy szerencsére jött és segített nekem”

- árulta el mosolyogva az élő show után Kedl Olívia, aki nem kevesebb, mint 20 kilót fogyott, amióta elindult a Megasztár 2025-ös évada és hétről hétre egyre magabiztosabb a tehetségkutató színpadán.