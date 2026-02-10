Tóth Szabi üzent a tiszásoknak: „Nézz, ne csak láss”

Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze már korábban is bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, amikor kiderült, hogy nem szavazott az Ukrajnának küldött 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. Az internetes véleményvezér sok mindenben kritizálta a politikus döntését, amiről most korábbi párttársa is kitálalt. Csercsa Balázs az M1-nek adott interjújában árulta el a baloldali párt titkait. Tóth Szabi pedig most közösségi oldalán reagált a szakértő szavaira.
Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi csoportjának vezetője nemrég interjút adott az M1-nek, amiben komolyan kritizálja a párt vezetését. „Mást mond a választoknak, mint amit tervez” - mondta a szakértő. Tóth Szabiban ez a mondat több kérdést is felvetett.
Akkor most ez, hogy is van? Mégis igazi a konvergencia program, a sok megszorítással, adóemeléssel, rezsicsökkentés eltörlésével? Meg létezik egy olyan laza kis programocska, amiben meg azt mondunk, amit akarunk?
– vetette fel kérdéseit a zenész.
Csercsa Balázs interjújában is szó esik az úgynevezett megszorító csomagról, amit az ellenzéki párt minden felületen megpróbált tagadni. „Létezik egy úgynevezett konvergencia program, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket. Emellett pedig készül egy kampányprogram” - árulta el a korábbi tiszás szakértő.
Csercsa Balázs azt is elárulta, hogy a Tisza Párt szeretné megnyerni a választást és ezért próbálják titkolni a valódi programjukat, ám ezzel az a probléma, hogy mást mondanak, mint ami a valóság.
Ez azért vakmeleg. Biztos, hogy ez így van kedves tiszások? Most már komolyan nem értem a ti Stockholm-szindrómátokat. Látjátok a tényeket, feketén-fehéren. Folyamatosan dőlnek meg a hazugságok. Szólják el magukat véletlen, vagy akár szándékosan is. Ti pedig még mindig azt hiszitek, hogy ez egy fideszes propaganda. Nézz, ne csak láss.
– zárta videóját Tóth Szabi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.