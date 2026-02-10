Tóth Szabi üzent a tiszásoknak: „Nézz, ne csak láss”

Tóth Szabi, a Sugarloaf zenésze már korábban is bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, amikor kiderült, hogy nem szavazott az Ukrajnának küldött 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. Az internetes véleményvezér sok mindenben kritizálta a politikus döntését, amiről most korábbi párttársa is kitálalt. Csercsa Balázs az M1-nek adott interjújában árulta el a baloldali párt titkait. Tóth Szabi pedig most közösségi oldalán reagált a szakértő szavaira.

Tóth Szabi szerint a tiszások nem képesek felfogni a tényeket (Fotó: YouTube)

Tóth Szabi nem érti a tiszásokat

Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi csoportjának vezetője nemrég interjút adott az M1-nek, amiben komolyan kritizálja a párt vezetését. „Mást mond a választoknak, mint amit tervez” - mondta a szakértő. Tóth Szabiban ez a mondat több kérdést is felvetett.

Akkor most ez, hogy is van? Mégis igazi a konvergencia program, a sok megszorítással, adóemeléssel, rezsicsökkentés eltörlésével? Meg létezik egy olyan laza kis programocska, amiben meg azt mondunk, amit akarunk?

– vetette fel kérdéseit a zenész.

Csercsa Balázs interjújában is szó esik az úgynevezett megszorító csomagról, amit az ellenzéki párt minden felületen megpróbált tagadni. „Létezik egy úgynevezett konvergencia program, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket. Emellett pedig készül egy kampányprogram” - árulta el a korábbi tiszás szakértő.

Tóth Szabi kiemelte, hogy ezt nem a kormány, hanem egy korábbi tiszás vezető mondja (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Szabi a tiszásoknak üzent

Csercsa Balázs azt is elárulta, hogy a Tisza Párt szeretné megnyerni a választást és ezért próbálják titkolni a valódi programjukat, ám ezzel az a probléma, hogy mást mondanak, mint ami a valóság.

Ez azért vakmeleg. Biztos, hogy ez így van kedves tiszások? Most már komolyan nem értem a ti Stockholm-szindrómátokat. Látjátok a tényeket, feketén-fehéren. Folyamatosan dőlnek meg a hazugságok. Szólják el magukat véletlen, vagy akár szándékosan is. Ti pedig még mindig azt hiszitek, hogy ez egy fideszes propaganda. Nézz, ne csak láss.

– zárta videóját Tóth Szabi.