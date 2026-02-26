Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Edina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban" - Orbán Viktor üzenetet küldött Zelenszkijnek

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 10:55
nyílt levélZelenszkij
Orbán Viktor levelében hangsúlyozta, hogy nem a magyarok tehetnek arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került, majd felszólította az ukrán elnököt, hogy változtasson a magyarellenes politikáján.

A Ripost írja, hogy amikor kirobbant a háború Oroszország és Ukrajna között, Magyarország azonnal cselekedett. Gázolajat és áramot szállít Ukrajnának, illetve nagyszabású humanitárius segítséget nyújt - immár négy éve. Jelenleg is 60 ezer ukrán menekült tartózkodik hazánkban, akik egészségügyi ellátást, oktatást - de ami a legfontosabb - biztonságot kapnak. Ukrajna mégis úgy tűnik, nem hálás a segítségért, ott gáncsoskodik, ahol csak tud. A napokban azonban átlépett egy határt, a Barátság kőolajvezeték elzárásával ugyanis veszélybe sodorja a magyar emberek energiabiztonságát, illetve a megélhetésüket. Orbán Viktor ezért most nyílt levelet írt Zelenszkijnek, amiben felszólította a kőolajvezeték azonnali megnyitására.

Orbán Viktor nyílt levélben szólította fel Zelenszkijt a barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására
Orbán Viktor nyílt levélben szólította fel Zelenszkijt a barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására
Forrás: Orbán Viktor / Facebook

Az ukránok célja egyértelmű: zavart akarnak kelteni az áprilisi választások előtt, hogy ily módon a Tiszát ültessék az ország élére. Magyar Péter pártja ugyanis gondolkodás nélkül beengedné Ukrajnát az EU-ba, illetve venné el a magyar emberek pénzét, hogy azt tovább küldhesse a háború finanszírozására. Orbán Viktor az ukránok zsarolását elfogadhatatlannak tartja, ezért levélben üzent Volodimir Zelenszkijnek. Hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök lépései ellentétesek a magyar emberek érdekeivel, majd felszólította, hogy változtasson a magyarellenes politikáján

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért

— fektette le levelében a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu