"Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban" - Orbán Viktor üzenetet küldött Zelenszkijnek

A Ripost írja, hogy amikor kirobbant a háború Oroszország és Ukrajna között, Magyarország azonnal cselekedett. Gázolajat és áramot szállít Ukrajnának, illetve nagyszabású humanitárius segítséget nyújt - immár négy éve. Jelenleg is 60 ezer ukrán menekült tartózkodik hazánkban, akik egészségügyi ellátást, oktatást - de ami a legfontosabb - biztonságot kapnak. Ukrajna mégis úgy tűnik, nem hálás a segítségért, ott gáncsoskodik, ahol csak tud. A napokban azonban átlépett egy határt, a Barátság kőolajvezeték elzárásával ugyanis veszélybe sodorja a magyar emberek energiabiztonságát, illetve a megélhetésüket. Orbán Viktor ezért most nyílt levelet írt Zelenszkijnek, amiben felszólította a kőolajvezeték azonnali megnyitására.

Orbán Viktor nyílt levélben szólította fel Zelenszkijt a barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására

Forrás: Orbán Viktor / Facebook

Az ukránok célja egyértelmű: zavart akarnak kelteni az áprilisi választások előtt, hogy ily módon a Tiszát ültessék az ország élére. Magyar Péter pártja ugyanis gondolkodás nélkül beengedné Ukrajnát az EU-ba, illetve venné el a magyar emberek pénzét, hogy azt tovább küldhesse a háború finanszírozására. Orbán Viktor az ukránok zsarolását elfogadhatatlannak tartja, ezért levélben üzent Volodimir Zelenszkijnek. Hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök lépései ellentétesek a magyar emberek érdekeivel, majd felszólította, hogy változtasson a magyarellenes politikáján.

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért

— fektette le levelében a miniszterelnök.