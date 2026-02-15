Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miklósa Erika és Tóth Szabi: A lelki béke nagyon fontos most, pont ezekben az időkben

Miklósa Erika
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 10:05
békeÉvértékelő 2026Tóth SzabiévértékelőOrbán Viktor
Béke és lelki béke – ez a két gondolat határozta meg az operaénekesnő és a zenész számára a szombati évértékelő üzenetét. Miklósa Erika és Tóth Szabi még a miniszterelnöki beszéd előtt árulták el, miért tartják meghatározónak az eseményt, és milyen jövőt szeretnének látni maguk és a következő generáció számára.
Nicole
A szerző cikkei

A szombati évértékelőn a számos ismert közéleti és kulturális szereplő mellett Miklósa Erika és Tóth Szabi is megjelent. A Várkert Bazárban megrendezett eseményen még Orbán Viktor beszéde előtt a Borsnak meséltek arról, miért tartják fontosnak az eseményt, és milyen üzenetet várnak az idei évértékelőtől.

Miklósa Erika
Miklósa Erika és Tóth Szabi is megjelentek az évértékelőn (Fotó: Mediaworks)

Miklósa Erika és Tóth Szabi az évértékelőn a béke fontosságáról beszéltek

Miklósa Erika számára a kulcsszó egyértelműen a béke volt.

Abszolút a béke, ezért is vagyunk itt, bár én azt szoktam mondani, hogy a művészet maga a béke. De ettől függetlenül szerintem egy felelősen gondolkodó ember mindenképpen azt szeretné, hogy a gyermekének biztonságos jövője legyen. Ezért is vagyok itt, és kíváncsi vagyok a miniszterelnök beszédére

– fogalmazott az operaénekesnő.

Tóth Szabi ehhez kapcsolódva a béke egy másik, belső rétegére hívta fel a figyelmet. 

Kiegészíteném annyival Erika békéjét, hogy a lelki béke is nagyon fontos. Ez egy gyönyörű szó, mert több értelme van, és szerintem a lelki béke is nagyon fontos most, pont ezekben az időkben

 – mondta a zenész.

Mindketten egyetértettek abban, hogy az évértékelő nem csupán politikai esemény, hanem olyan alkalom, ahol a jövőről, a biztonságról és az értékekről esik szó – mindarról, ami nemcsak közéleti, hanem személyes szinten is meghatározza a mindennapokat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu