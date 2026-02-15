Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Eldőlt? Kasza Tibi szerint máris megvan A Nagy Duett győztes párosa

A Nagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 22:20
Kasza Tibi biztos benne: ők A Nagy Duett titkos favoritjai.

Látványos, kék fényben úszó, földönkívüli hangulatú produkcióval állt színpadra A Nagy Duettben ifj. Schobert Norbi és mestere, Lengyel Johanna, akik az Eiffel Blue című dalát adták elő. A különleges „UFO-hangzásra” épített előadás megosztotta a zsűrit, de az biztos: senki nem maradt közömbös.

Lengyel Johannáék A Nagy Duett 2026-os évadának titkos favoritjai?

A produkció után Till Attila is kiemelte Norbi teljesítményét, meglepődve: valóban tud énekelni. A válasz egyértelmű volt: 

Sokat gyakoroltuk ezt az UFO-hangot, úgyhogy tényleg a kék bolygóról jöttem

 – mondta Norbi.

Kasza Tibi őszintén reagált az előadásra. Elmondása szerint Lékai-Kiss Ramónával próbálták értelmezni, mit is látnak a színpadon. 

Az első pillanatban, hogy megfogtuk egymás kezét, szorítottuk a produkció végéig, mert próbáltuk értelmezni, mi történik

 – fogalmazott. 

A zsűritag külön kiemelte Johanna tehetségét, ugyanakkor úgy érezte, a dal nem használta ki maximálisan a benne rejlő lehetőségeket. Hasonlatával élve: olyan volt, mintha valaki venne egy Ferrarit, majd kivinné kapálni – vagyis az elképesztő adottság nem teljes erővel mutatkozott meg. 

Kasza szerint a produkció izgalmas, érdekes, bizarr és helyenként ijesztő is volt. Zeneileg  elveszett benne, és hangsúlyozta: szeretné őket szeretni. Egyértelművé tette, hogy Norbitól és Johannától is többet vár a folytatásban, ugyanakkor nála ők a titkos favoritok. A pontozásnál végül Kasza Tibitől – ahogy a többi zsűritől is – nyolc pontot kaptak.

 

