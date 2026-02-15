Eldőlt? Kasza Tibi szerint máris megvan A Nagy Duett győztes párosa

Látványos, kék fényben úszó, földönkívüli hangulatú produkcióval állt színpadra A Nagy Duettben ifj. Schobert Norbi és mestere, Lengyel Johanna, akik az Eiffel Blue című dalát adták elő. A különleges „UFO-hangzásra” épített előadás megosztotta a zsűrit, de az biztos: senki nem maradt közömbös.
A produkció után Till Attila is kiemelte Norbi teljesítményét, meglepődve: valóban tud énekelni. A válasz egyértelmű volt:
Sokat gyakoroltuk ezt az UFO-hangot, úgyhogy tényleg a kék bolygóról jöttem
– mondta Norbi.
Kasza Tibi őszintén reagált az előadásra. Elmondása szerint Lékai-Kiss Ramónával próbálták értelmezni, mit is látnak a színpadon.
Az első pillanatban, hogy megfogtuk egymás kezét, szorítottuk a produkció végéig, mert próbáltuk értelmezni, mi történik
– fogalmazott.
A zsűritag külön kiemelte Johanna tehetségét, ugyanakkor úgy érezte, a dal nem használta ki maximálisan a benne rejlő lehetőségeket. Hasonlatával élve: olyan volt, mintha valaki venne egy Ferrarit, majd kivinné kapálni – vagyis az elképesztő adottság nem teljes erővel mutatkozott meg.
Kasza szerint a produkció izgalmas, érdekes, bizarr és helyenként ijesztő is volt. Zeneileg elveszett benne, és hangsúlyozta: szeretné őket szeretni. Egyértelművé tette, hogy Norbitól és Johannától is többet vár a folytatásban, ugyanakkor nála ők a titkos favoritok. A pontozásnál végül Kasza Tibitől – ahogy a többi zsűritől is – nyolc pontot kaptak.
