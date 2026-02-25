"De szemét vagy!" - Csúnyán beszólt a feleségének és Kasza Tibinek is Curtis

A Nagy Duett 2026 versenyzői közt szerepel Széki Attila, avagy Curtis és felesége, Barnai Judit, Judie. A kosárlabdázó már a kezdetek kezdetén sem tagadta, hogy nem rendelkezik jó énekhanggal, ami ennél a műsornál igazán nem akadály, hiszen egy profi és egy amatőr énekes párosának kell közösen bizonyítania. Judie ellenben olyan lelkesedéssel és szívét-lelkét beleadva állt eddig színpadra, hogy azzal sikeresen megérintette a közönséget.

A feleségének és Kasza Tibinek is odaszúrt Curtis / Fotó: nanasipal / TV2

Miután a legutóbbi adásban a Bódi testvérek és profi partnerük, Péterffy Lili Lelle búcsúzott, Judie, a jelek szerint, már most izgatottan várja a következő megmérettetést. A kosárlabdázó a közösségi oldalán a minap egy olyan videóval jelentkezett, amelyen a Curtisszel közös kutyusaikat lepte meg egy rögtönzött koncerttel, mialatt a Crystal Sosem múlik el című dalára tátogott - amelynek egyébként A Nagy Duett egyik zsűrije, Kasza Tibi is a tagja volt.

Szerintem élvezték az előadásom

- jegyezte meg a posztjában Judie, a látottak mellett pedig a párja sem tudott szó nélkül elmenni.

@szurkolok_az_allatkinzas_ellen! Kérlek, ne gyertek ki

- írta a rapper a kommentszekcióban, amire csakhamar érkezett a replika.

De szemét vagy, nem látod, hogy élvezték?!

- szólt vissza tréfásan Judie, mialatt néhányan arra tippeltek, talán ez lesz a soron következő dal, amivel a pár színpadra áll A Nagy Duettben.