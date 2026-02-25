Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"De szemét vagy!" - Csúnyán beszólt a feleségének és Kasza Tibinek is Curtis

barnai judit
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 06:50
kasza tibiA Nagy Duett 2026A Nagy DuettCurtis
Nem fogta vissza magát a rapper. Curtis felesége a jelek szerint igazán élvezi a szereplést A Nagy Duettben, még ha az éneklés saját bevallása szerint sem a legerősebb oldala. A kosárlabdázó ezúttal a szeretett kutyusaikat lepte meg a rögtönzött koncerttel, amit a férje sem hagyhatott szó nélkül.
Bors
A szerző cikkei

A Nagy Duett 2026 versenyzői közt szerepel Széki Attila, avagy Curtis és felesége, Barnai Judit, Judie. A kosárlabdázó már a kezdetek kezdetén sem tagadta, hogy nem rendelkezik jó énekhanggal, ami ennél a műsornál igazán nem akadály, hiszen egy profi és egy amatőr énekes párosának kell közösen bizonyítania. Judie ellenben olyan lelkesedéssel és szívét-lelkét beleadva állt eddig színpadra, hogy azzal sikeresen megérintette a közönséget.

A feleségének és Kasza Tibinek is odaszúrt Curtis / Fotó: nanasipal / TV2

Miután a legutóbbi adásban a Bódi testvérek és profi partnerük, Péterffy Lili Lelle búcsúzott, Judie, a jelek szerint, már most izgatottan várja a következő megmérettetést. A kosárlabdázó a közösségi oldalán a minap egy olyan videóval jelentkezett, amelyen a Curtisszel közös kutyusaikat lepte meg egy rögtönzött koncerttel, mialatt a Crystal Sosem múlik el című dalára tátogott - amelynek egyébként A Nagy Duett egyik zsűrije, Kasza Tibi is a tagja volt. 

Szerintem élvezték az előadásom

- jegyezte meg a posztjában Judie, a látottak mellett pedig a párja sem tudott szó nélkül elmenni.

@szurkolok_az_allatkinzas_ellen! Kérlek, ne gyertek ki

- írta a rapper a kommentszekcióban, amire csakhamar érkezett a replika.

De szemét vagy, nem látod, hogy élvezték?!

- szólt vissza tréfásan Judie, mialatt néhányan arra tippeltek, talán ez lesz a soron következő dal, amivel a pár színpadra áll A Nagy Duettben.

Mutatjuk Curtis feleségének házi produkcióját!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu