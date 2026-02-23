Hiheteten! Nem fog rajta a kor - Kasza Tibi így ünnepli születésnapját

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Stohl András
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 18:40
Különleges nap! Kasza Tibi egy napon született Stohl Andrással. A népszerű énekes és színművész is letagadhatna jópár évet korából.

Kasza Tibi közösségi oldalán osztotta meg a hírt: újabb életévbe lépett. A népszerű énekesnek már 48 gyertyát kell elfújnia. Születésnapját feleségével közös, romantikus képekkel osztotta meg.

Kasza Tibi letagadhatna jópár évet
Kasza Tibi letagadhatna jó pár évet
Fotó: TV2

Kasza Tibi születésnapját ünnepli

Az énekes és műsorvezető nem győzi a születésnapi köszöntéseket, amik csak úgy özönlenek a népszerű bejegyzés alatt.

Kedves Tibi! Születésnapod alkalmából kívánok neked jó egészséget és nagyon sok boldogságot. Váljon valóra minden álmod!

– írta egy kommentelő.

A születésnap pedig akkor jó, ha osztozhatunk rajta. Így bizony kellemes meglepetés a sztárok számára, hogy Stohl András is ezen a napon ünnepli születésnapját.

Boldog születésnapot Tibi es Buci herceg

– írta egy figyelmes rajongó.

Stohl Rebeka külön posztban köszöntötte édesapját születésnapján.

 

