Hiheteten! Nem fog rajta a kor - Kasza Tibi így ünnepli születésnapját

Kasza Tibi közösségi oldalán osztotta meg a hírt: újabb életévbe lépett. A népszerű énekesnek már 48 gyertyát kell elfújnia. Születésnapját feleségével közös, romantikus képekkel osztotta meg.
Az énekes és műsorvezető nem győzi a születésnapi köszöntéseket, amik csak úgy özönlenek a népszerű bejegyzés alatt.
Kedves Tibi! Születésnapod alkalmából kívánok neked jó egészséget és nagyon sok boldogságot. Váljon valóra minden álmod!
– írta egy kommentelő.
A születésnap pedig akkor jó, ha osztozhatunk rajta. Így bizony kellemes meglepetés a sztárok számára, hogy Stohl András is ezen a napon ünnepli születésnapját.
Boldog születésnapot Tibi es Buci herceg
– írta egy figyelmes rajongó.
Stohl Rebeka külön posztban köszöntötte édesapját születésnapján.
