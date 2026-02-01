Zalatnay Cini: „Maradok a biztos választás mellett”

Zalatnay Cini bő egy hete letette hitét a jelenlegi magyar kormány és Orbán Viktor politikája mellett, vagyis a béke és biztonság pártjára állt. Január 24-én vett részt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen, ahol a Borsnak is adott egy kemény hangvételű interjút. Felhívta a figyelmet arra, hogyan is viszonyul Magyar Péter bandája a nyugdíjasokhoz és a vidéki emberekhez.

Zalatnay Cini a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen állt ki a béke mellett (Fotó: Mediaworks)

Zalatnay Cini: „Az egész országot a vidéki emberek viszik a hátukon”

„A Magyar Péter és bandája felől folyamatosan érkező, felháborító gondolatok elrúgták nálam a pöttyöst. Úgy beszélnek a nyugdíjasokról, mintha mi lennénk az ő boldogulásuk kerékkötője. Pedig csupán arról van szó, hogy nem szeretnénk, ha elvennék azokat a juttatásokat, melyeket a magyar kormánytól kaptunk az elmúlt tizenhat évben.”

De nemcsak erre kaptam fel a fejem, hanem arra a narratívára is, hogy a vidéki emberek is semmitérőek, mert kitartanak Orbán Viktor és a Fidesz mellett.

„Na, álljon meg a menet! Az egész országot a vidéki emberek viszik a hátukon és nem Budapestnek köszönhetjük mindazt, ahová eljutottunk. Sőt, ha nagyon őszinték akarunk lenni, Budapestet a baloldalnak nagyon rövid idő alatt sikerült teljesen elszúrnia” – kezdte a Borsnak Zalatnay Cini, akit őszintén felháborít az, ahogyan a baloldali megmondóemberek beszélnek és vélekednek mindenkiről, aki nem a fővárosban él, vagyis a józan többségről.

Zalatnay Cinit is felháborítja a baloldal vidékiekről alkotott véleménye (Fotó: Mediaworks)

„Magyar Péterék az én szememben a nullánál is kevesebbet érnek”

„Szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy a Tisza Párt és a csürhéje gyakorlatilag egyenlőségjelet ír a butaság és a vidéken élő emberek közé. Személy szerint rengeteg olyan vidéki, egyszerű embert ismerek, akiknek jóval több józan ész jutott, mint a fővárosban rájuk kiabáló diplomás ficsúroknak. Nem hiszem, hogy le kell írni a vidéket, hiszen minden, de minden tőlük jön. Ők termelik meg azt is, amit a pesti nép az asztalra tesz. Aki úgy tud beszélni a nyugdíjasokról és a vidékiekről, ahogyan Magyar Péterék, azok az én szememben a nullánál is kevesebbet érnek. Én maradok tisztelettel a biztos választás, vagyis Orbán Viktor mellett…” - jelentette ki Zalatnay Cini.