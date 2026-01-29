Orbán Viktor: Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását

"Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Brüsszelben mégsem lassítanak" - írta csütörtök reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Nekik mindegy mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával. Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták
- tette hozzá a miniszterelnök.
Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak
- emelte ki.
Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz
- zárta a bejegyzését a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.