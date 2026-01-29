Orbán Viktor: Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását

Nekik mindegy mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával. Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták