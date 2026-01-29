Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 07:12 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 07:16
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
"Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Brüsszelben mégsem lassítanak" - írta csütörtök reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: www.arpadkurucz.com / MW

Nekik mindegy mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával. Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták

- tette hozzá a miniszterelnök.

Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak

- emelte ki.

Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz

- zárta a bejegyzését a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor posztját!

 

