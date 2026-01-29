Újabb Tisza-botrány! Az új külpolitikai szakértőjük Ukrajnát fel akarja venni a NATO-ba: ez derül ki a könyvéből

A Tisza Párt külpolitika szakértője, Orbán Anita a nemzetközi politikáról szóló könyvében fogalmazta meg – részletesen –, hogy Ukrajnának nemcsak az Európai Unióhoz, hanem a NATO-hoz való csatlakozását is támogatni kellene. Ez az állítás azonnal hullámokat vert, hiszen a magyarok nagy többsége ezt határozottan elutasítja. A tiszás Orbán Anita viszont élete küldetésének tekinti, hogy Ukrajnát beléptesse a NATO-ba - írja a Ripost.

Magyar Péter és a Ukrajna NATO-tagságát támogató külpolitikai szakértője, Orbán Anita / Forrás Orbán Anita-Facebook oldala

A tiszás Orbán Anita: „NATO-tagságot Ukrajnának!”

Orbán Anita könyvében szereplő részletek szerint Washingtonnak aktívabban kellene támogatnia a demokráciát Kelet-Európában, felajánlva Ukrajnának a NATO-tagság lehetőségét is a béke és biztonság érdekében.

Ez a vélemény sokakat meglepett a hazai közéletben, hiszen Magyarországon az emberek nagy többsége nem támogatja Ukrajna EU- és NATO- tagságát sem.

Most viszont az új külpolitikusuk által írt könyvben megfogalmazottak alapján nem tudják tovább tagadni, hogy a Tisza Párt igazi baloldali, brüsszeli, „globalista” irányt képvisel.

A Tisza szakértője Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében részletesen bemutatja a brüsszeli forgatókönyvet: Ukrajna integrálását nemcsak az Európai Unióba, hanem a NATO-ba is.

A kormánypártok szerint egy magyar politikus sem írhat olyan gondolatokat, amelyek ütköznek Magyarország jelenlegi biztonság- és külpolitikai érdekeivel. A „hazai érdekeket eláruló elitpolitikai vonalnak” nevezik, amelyet a Tisza Párthoz köthető külpolitikai vezető képvisel.

A vita várhatóan tovább éleződik, miközben Magyarország 2026-ban kiemelt választási év előtt áll. A NATO- és EU-tagjelölti kérdések Magyarország számára eddig is érzékeny politikai témák voltak. Hiszen a kormány által képviselt magyar külpolitika célja éppen az, hogy Ukrajnát ne integrálják a nyugati szövetségbe, hanem helyette inkább a kelet-európai régió felzárkóztatását segítsék. Azaz ne a magyar családok pénzét vegyék el és vigyék Ukrajnába. Ezért döbbenetes, hogy a Tisza Párt egy olyan külpolitikai szakértőt igazol le, aki nyíltan kiáll Ukrajna teljes integrációja mellett, aminek a magyar emberek, a magyar érdek fogja kárát látni.