Bodrogi Gyula elárulta, hogy van a tavalyi balesetét követően: "Jobb, mintha..."

Bodrogi Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 07:00
Ő az ország egyik legkedveltebb és legismertebb színművésze, aki pályafutása során számtalan emlékezetes szereppel írta be magát a kultúra nagykönyvébe. Bodrogi Gyula neve egyet jelent a magyar színház és film aranykorával. A Borsnak mesélt arról, hogy miként van most, és a gyerekkora is szóba került.
Bodrogi Gyula nemcsak tehetségével, hanem karizmatikus személyiségével is rabul ejti a közönséget évtizedek óta, életútja pedig igazi sikertörténet. Most a gyerekkorának szépségeiről mesélt a Borsnak.

Bodrogi Gyula
Bodrogi Gyula 91 évesen is aktívan játszik (Fotó: Markovics Gábor)

Bodrogi Gyula Süsüként és minden szerepében imádnivaló

Bodrogi Gyula idén ünnepelte 91. születésnapját. Mindenki örömére kitűnő egészségnek örvend a művész úr, a legutóbbi balesetéből is szépen gyógyul.

Egészséges vagyok. Szépen lassan gyógyulok a „lépcsőhurutból”

- viccelődött a tőle megszokott módon Bodrogi. A magyar színjátszás élő legendája 2024 karácsonya előtt szenvedett súlyos balesetet. A 90 éves művész egy sötét lépcsőn megcsúszva esett el, és combcsonttörést szenvedett. Bodrogi Gyula balesete után hónapokig kórházban volt, és járókerettel tudott csak közlekedni. A családja és legfőbb támasza, Vass Angéla éjjel-nappal mellette volt, segítve a gyógyulásában.

Bodrogi Gyula kitartásának és szerettei támogatásának köszönhetően az állapota jelentősen javult, és 2025 szeptemberében ismét színpadra lépett, bizonyítva, hogy a művészete iránti szenvedélye mindent legyőz. Arra a kérdésre, hogy miként bírja a színház feszített tempóját a 91 éves színművész, a rá jellemző humorral így válaszolt:

Szerintem jól bírom. Jobb, mintha unatkozni kéne!

BODROGI Gyula
Bodrogi Gyula élete mai napig a színház, s annak varázsa (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Hazai ízek

A napokban láthatta a nagyközönség, hogy nemrég egy különleges pillanatban élvezhette kedvenc gyerekkori ételét, amit csak neki főztek meg. A legendás művész elárulta, hogy semmi sem hozza vissza azokat a boldog, gondtalan éveket úgy, mint egy jó adag házi húsleves, ahogy édesanyja készítette.

Húsleves túrós csuszával! LEPIRÍTVA, SOK TÖPÖRTYŰVEL! Eltalálták rendesen.

- idézte fel a kedves gesztust. Ez az ízvilág örökre az ő történetének része marad!

A varázslatos gyalupad

Mindnyájunk gyermekkorából vannak maradandó pontok, amiket örökké magunkkal hordozunk. Ilyen lehet egy karácsonyi ajándék is, melynek varázsa elkísér bennünket. Bodrogi művész úr nem akárminek az emlékét őrzi szívében.

Csodálatosan szép gyerekkorom volt. Veszprém, Érdliget, Pest… Igazi jó kis gyerekkorom volt. Mindenkivel játszottunk, de a legkedvesebb volt egy gyalupad. Pontosan olyan volt, mint egy nagy, csak kicsibe, gyerekbe. Azt kaptam karácsonyra. Azóta is nézegetem, ahol ilyeneket árulnak. Hátha ráakadok egyre, hogy megvegyem az emlékemet.

 

 

