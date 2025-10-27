Bodrogi Gyula elárulta, hogy van a tavalyi balesetét követően: "Jobb, mintha..."

Bodrogi Gyula nemcsak tehetségével, hanem karizmatikus személyiségével is rabul ejti a közönséget évtizedek óta, életútja pedig igazi sikertörténet. Most a gyerekkorának szépségeiről mesélt a Borsnak.

Bodrogi Gyula 91 évesen is aktívan játszik (Fotó: Markovics Gábor)

Bodrogi Gyula Süsüként és minden szerepében imádnivaló

Bodrogi Gyula idén ünnepelte 91. születésnapját. Mindenki örömére kitűnő egészségnek örvend a művész úr, a legutóbbi balesetéből is szépen gyógyul.

Egészséges vagyok. Szépen lassan gyógyulok a „lépcsőhurutból”

- viccelődött a tőle megszokott módon Bodrogi. A magyar színjátszás élő legendája 2024 karácsonya előtt szenvedett súlyos balesetet. A 90 éves művész egy sötét lépcsőn megcsúszva esett el, és combcsonttörést szenvedett. Bodrogi Gyula balesete után hónapokig kórházban volt, és járókerettel tudott csak közlekedni. A családja és legfőbb támasza, Vass Angéla éjjel-nappal mellette volt, segítve a gyógyulásában.

Bodrogi Gyula kitartásának és szerettei támogatásának köszönhetően az állapota jelentősen javult, és 2025 szeptemberében ismét színpadra lépett, bizonyítva, hogy a művészete iránti szenvedélye mindent legyőz. Arra a kérdésre, hogy miként bírja a színház feszített tempóját a 91 éves színművész, a rá jellemző humorral így válaszolt:

Szerintem jól bírom. Jobb, mintha unatkozni kéne!

Bodrogi Gyula élete mai napig a színház, s annak varázsa (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Hazai ízek

A napokban láthatta a nagyközönség, hogy nemrég egy különleges pillanatban élvezhette kedvenc gyerekkori ételét, amit csak neki főztek meg. A legendás művész elárulta, hogy semmi sem hozza vissza azokat a boldog, gondtalan éveket úgy, mint egy jó adag házi húsleves, ahogy édesanyja készítette.

Húsleves túrós csuszával! LEPIRÍTVA, SOK TÖPÖRTYŰVEL! Eltalálták rendesen.

- idézte fel a kedves gesztust. Ez az ízvilág örökre az ő történetének része marad!

A varázslatos gyalupad

Mindnyájunk gyermekkorából vannak maradandó pontok, amiket örökké magunkkal hordozunk. Ilyen lehet egy karácsonyi ajándék is, melynek varázsa elkísér bennünket. Bodrogi művész úr nem akárminek az emlékét őrzi szívében.