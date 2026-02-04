Bodrogi Gyula így búcsúzott Voith Ágitól: „Imádkoztunk, hogy ne szenvedjen, szépen aludjon el”

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 03:00
Márciusban lett volna 82 éves. Annyi minden fért ebbe a időbe: színházi- és filmszerepek, Jászai Mari-díj, érdemes és kiváló művész kitüntetés. Többé már nem halljuk Voith Ágitól a Jamaicai trombitást és a Gyurgyevot.
Mészáros Ági, a kiemelkedő tehetségű művész és Voith Lajos katonatiszt lánya véletlenül lett színész – három helyre is beadta a jelentkezését, de azonnal felvették a Színművészetire, így máshol nem is felvételizett. Voith Ági fiatalon tizennyolc évig volt a József Attila Színház tagja, majd játszott a Tháliában és az Arizonában. Legutóbb Deák Kristóffal forgatott játékfilmben a 2022-ben bemutatott Az unokában.

Voith Ági fiatalon
Voith Ági kiskorában (Fotó: hot! magazin archív)

Tavaly ősszel elmondta, hogy szeretne segíteni fiatal, végzős színművészetiseknek, akiknek a filmjében elvállalt egy szerepet. Valószínűleg ez volt az utolsó szerepe a filmvásznon. 

A színésznő a szókimondásáról, a humoráról és – ha lehet ilyet mondani valakiről, aki nemrég távozott közülünk – a vagányságáról volt ismert. Az biztos, hogy már most nagyon hiányzik mindenkinek, aki ismerte és aki nézőként rajongott érte.

Mindenki meglepődött, hogy mi volt Voith Ági halálának oka

Voith Ági Bodrogi Gyulával
Voith Ági Bodrogi Gyulával hosszú évekig volt együtt, de soha sem váltak el (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Bodrogi Gyula, akivel több mint negyven éve nem éltek együtt, de hivatalosan a férje volt, megrendült a hír hallatán. 

„Tudtuk, hogy nem egészséges, de mégis hirtelen, váratlan volt a távozása.”

Sokkos állapotban vagyunk.

„Jó viszonyban, mindennapi kapcsolatban voltunk. Ági annyira szeretett élni!” – mondta a hot! magazinnak a Nemzet Színésze. 

Vass Angéla, Bodrogi Gyula párja alig tudta abbahagyni a zokogást.

„Soha nem volt egy rossz gondolatom sem Ágiról. Magamban sokszor megköszöntem neki Gyulát. Döme Zsolttól, a párjától tudtuk meg a hírt hajnalban. Különleges emléket őrzök a közelmúltból. Karácsony előtt megbeszéltük, hogy senki nem vesz ajándékot senkinek. Ő mégis egy táskával, cipővel, blúzzal érkezett, mondván, hogy ez annyira én vagyok, megvette nekem. Olyan szeretettel adta át! Volt egy olyan érzésem, mintha búcsúajándéknak szánná. Imádkoztunk, hogy ne szenvedjen, szépen aludjon el. Így történt.”

Bodrogi Ádám, a házaspár fia a történtek hatása alatt áll, azt mondja, nehezen tudna mondani bármit is. 

„Biztos valami szépet akar mindenki írni róla. Nagy szerepei, nagy sikerei voltak. Ezek azok, amikre emlékezni kell” – mondta a hot! magazinnak.

Voith Ági meghalt, de az emléke örökké velünk lesz

Voith Ági halála előtt tele volt energiával
Voith Ági pár éve még egészségesen és boldogan mesélt a hot! magazinnak a terveiről (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Dőry Virág osztálytársa volt a Színművészetin, a Várkonyi-osztályban. 

A főiskolán nagyon jóban voltunk, de már rég nem találkoztunk, nem beszéltünk. Így is nagyon megviselt a hír. 

Huszti Péter, szintén osztálytárs, úgy tudta, hogy téves az értesülés. Megrendült, amikor kiderült, hogy mégis igaz: Ági nincs többé.

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója szerint Voith Ági mindig is hozzájuk tartozott.

„Hiába mentek el Bodrogi Gyulával együtt a színháztól, hozzánk kötődtek. Reggel hívott Gyula, hogy elvesztettük Ágit. Azon vagyunk, hogy segítsünk a családnak. Örökös tagunk Voith Ági. A saját halottunknak tekintjük.”

A legjobb barát

A színésznő korábban elmondta, hogy azért nem váltak el a férjével, mert nem akarták, hogy a fiuk elvált szülők gyereke legyen. De mindig is Bodrogi Gyulát tekintette a legjobb barátjának.

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint  (Fotó: hot! magazin)

 

