Bodrogi Gyula így búcsúzott Voith Ágitól: „Imádkoztunk, hogy ne szenvedjen, szépen aludjon el”

Mészáros Ági, a kiemelkedő tehetségű művész és Voith Lajos katonatiszt lánya véletlenül lett színész – három helyre is beadta a jelentkezését, de azonnal felvették a Színművészetire, így máshol nem is felvételizett. Voith Ági fiatalon tizennyolc évig volt a József Attila Színház tagja, majd játszott a Tháliában és az Arizonában. Legutóbb Deák Kristóffal forgatott játékfilmben a 2022-ben bemutatott Az unokában.

Voith Ági kiskorában (Fotó: hot! magazin archív)

Tavaly ősszel elmondta, hogy szeretne segíteni fiatal, végzős színművészetiseknek, akiknek a filmjében elvállalt egy szerepet. Valószínűleg ez volt az utolsó szerepe a filmvásznon.

A színésznő a szókimondásáról, a humoráról és – ha lehet ilyet mondani valakiről, aki nemrég távozott közülünk – a vagányságáról volt ismert. Az biztos, hogy már most nagyon hiányzik mindenkinek, aki ismerte és aki nézőként rajongott érte.

Mindenki meglepődött, hogy mi volt Voith Ági halálának oka

Voith Ági Bodrogi Gyulával hosszú évekig volt együtt, de soha sem váltak el (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Bodrogi Gyula, akivel több mint negyven éve nem éltek együtt, de hivatalosan a férje volt, megrendült a hír hallatán.

„Tudtuk, hogy nem egészséges, de mégis hirtelen, váratlan volt a távozása.”

Sokkos állapotban vagyunk.

„Jó viszonyban, mindennapi kapcsolatban voltunk. Ági annyira szeretett élni!” – mondta a hot! magazinnak a Nemzet Színésze.

Vass Angéla, Bodrogi Gyula párja alig tudta abbahagyni a zokogást.

„Soha nem volt egy rossz gondolatom sem Ágiról. Magamban sokszor megköszöntem neki Gyulát. Döme Zsolttól, a párjától tudtuk meg a hírt hajnalban. Különleges emléket őrzök a közelmúltból. Karácsony előtt megbeszéltük, hogy senki nem vesz ajándékot senkinek. Ő mégis egy táskával, cipővel, blúzzal érkezett, mondván, hogy ez annyira én vagyok, megvette nekem. Olyan szeretettel adta át! Volt egy olyan érzésem, mintha búcsúajándéknak szánná. Imádkoztunk, hogy ne szenvedjen, szépen aludjon el. Így történt.”

Bodrogi Ádám, a házaspár fia a történtek hatása alatt áll, azt mondja, nehezen tudna mondani bármit is.

„Biztos valami szépet akar mindenki írni róla. Nagy szerepei, nagy sikerei voltak. Ezek azok, amikre emlékezni kell” – mondta a hot! magazinnak.