Bántalmazott anyákat és gyerekeket támogatott volna Vasvári Vivien, de az alapítvány nem kért belőle a politikai nézetei miatt

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 18:12
üzletasszonyalapítvány
Szürreális: Vasvári Vivien azért nem támogathatta a bántalmazott anyákat és gyerekeket, mert más politikai nézetet vall, mint az alapítvány elnöke.

Vasvári Vivient minap megkereste az Ikon365 Alapítvány és a FullAnyuuuu Mozgalom egyik önkéntes hölgy tagja, és arra kérte, segítsen adományt gyűjteni rászoruló gyerekeknek Mikulásra és Karácsonyra. Majd ezután kisvártatva újabb üzenet érkezett, amelyben váratlanul kihátráltak a megkeresés alól, arra hivatkozva, hogy korábbi önkéntesük az alapítvány és a mozgalom „előzetes egyeztetése nélkül kezdeményezte a kapcsolatfelvételt és az együttműködést” Vasvárival. 

Vasvári Vivient nem engedték jótékonykodni
Vasvári Vivient nem engedték jótékonykodni - Fotó: MW

Vasvári Vivien egy egészen szürreális történetet mesélt el. 

„Nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, hiszen gyerekkorom óta folyamatosan támogatok otthonokat, családokat, gyerekeket és édesanyákat. A segítségnyújtás számomra nem egyszerű gesztus, hanem az életem része. Kicsi korom óta így neveltek, és ezáltal váltam azzá, aki ma vagyok” – mondta a Mandinernek az üzletasszony, hozzátéve, hogy nem véletlen, hogy a legnagyobb álma egy saját alapítvány létrehozása – anyaotthonnal és gyermekotthonnal együtt, „ahol szeretet, biztonság és valódi támogatás vár minden rászorulóra”. Mint fogalmazott: imádja a gyerekeket, s talán nem véletlenül lett ilyen nagy a családjuk is. 

Ám a történet sajnos más fordulatot vett. Ma egy üzenetet kaptam az alapítvány személyi asszisztensétől Instagramon, hogy az önkéntes hölgy engedély nélkül keresett meg engem és kérte a segítségemet, és tekintsem úgy, mintha a felkérés meg sem történt volna. Majd egyeztettem a hölggyel, aki tegnap felkeresett, hogy sajnálja, de ő kilépett az alapítványtól, 

és mivel más politikai nézeteket vallok, mint ők, nem engedik, hogy támogassam a bántalmazott édesanyákat és a gyerekeket.” 

Vasvári Vivien azt is megjegyezte, hogy mélyen megrendítette ez a hozzáállás. „Itt bántalmazott édesanyákról, kiszolgáltatott családokról és gyerekekről van szó. Emberekről, akiknek nem ideológiára, hanem szeretetre, segítségre és összefogásra van szükségük” – tette hozzá.

Ezután az üzletasszony a következő kérdéseket fogalmazta meg: 

Hogyan jöhet ide a politika? Hogyan lehet valakit elutasítani azért, mert segíteni szeretne? 

Számomra ez érthetetlen és felháborító. Egy alapítvány célja az, hogy segítsen… nem pedig az, hogy megkülönböztesse az embereket. A szeretetnek, az emberiességnek és a segítségnek nincs politikai oldala!” – szögezte le határozottan.

„Sajnálom azokat, akik ilyen hozzáállással találkoznak egy olyan helyen, amelynek a támogatásról kellene szólnia. Az én szívemben mindig minden gyerek, minden anya és minden család helyet kap, függetlenül attól, mit gondol a világról” – összegezte a modell.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
