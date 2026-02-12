Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Könnyek és dráma a vörös szőnyegen: így omlottak össze a hazai sztárok az Üvöltő Szelek premierjén – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 19:20
Kárpáti Rebekaérzelmek
Hatalmasat ment a héten a Budapesti díszbemutató, ahol a hazai celebvilág krémje gyűlt össze egy érzelmi hullámvasútra. Az Üvöltő Szelek legújabb feldolgozása nemcsak a képernyőn, de a nézőtéren is elemi erejű vihart kavart, amire senki nem volt felkészülve.

A világirodalom egyik legemblematikusabb szerelmi története végre modern, mégis hű köntösben tért vissza a mozivászonra Emily Brontë klasszikus regénye az Üvöltő Szelek alapján. A főszerepben Hollywood jelenlegi legforróbb neveit, a sármos Jacob Elordit és a ragyogó Margot Robbie-t láthatjuk, akiknek játéka új mélységet ad Heathcliff és Catherine mérgező, mégis elszakíthatatlan kapcsolatának. A film nem kisebb céllal érkezett, mint hogy bebizonyítsa: a klasszikus dráma 2026-ban is képes húsba vágóan aktuális maradni. Így reagáltak a hazai hírességek az év legjobban várt kosztümös mozijára.

Jacob Elordi és Margot Robbie az Üvöltő Szelek premierjén
Jacob Elordi és Margot Robbie között érezhető a kémia az Üvöltő Szelekben (Fotó: Billy Bennight)

Üvöltő Szelek: Emily Brontë sötét romantikája sokkolta a magyar celebeket

A vörös szőnyegen egymást érték a villanófények, de a vetítés utáni csend többet mondott minden szónál. Sáfrány Emese láthatóan a hatása alá került a látottaknak, és nem finomkodott a véleményével: 

Brutális film. Szíven üt, majd meg is forgatja a kést. Kell hozzá hangulat, de abszolút megéri megnézni

 – vallotta be a légtornász, aki szerint a film nyers őszintesége az, ami igazán fájdalmas és szép egyszerre.

Kárpáti Rebeka szerint ez az év szerelmes filmje

A divatvilágból és képernyőről ismert Kárpáti Rebeka valósággal rajongott a produkcióért, és azonnal mozgósította követőit a közösségi oldalán

Szerelmes filmeket kedvelő lányok! Irány azonnal a moziba. Az Üvöltő Szelek valami fantasztikus volt. Régen láttam ennyire jó filmet, ennyire fantasztikus szerelmes filmet meg még régebben!

– lelkendezett a modell. Rebeka külön kiemelte, hogy végre „nem egy Hollywoodi klisés” alkotást kapott a közönség, itt a kiszámíthatatlanság és a karakterek árnyaltsága vitte a prímet. 

Nem fekete-fehér szereplők vannak a filmben, fantasztikus!

 – tette hozzá.

Kárpáti Rebeka
Kárpáti Rebeka filmkritikája nem volt meglepő (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Sztárparádé a moziban: Cinthya Dictatortól Kiszel Tündéig

Az eseményen tiszteletét tette a mindig extravagáns Cinthya Dictator, aki művész szemmel értékelte a látványvilágot, de ott volt a naptárkirálynő, Kiszel Tünde is, aki eleganciájával emelte az est fényét. A Nagy Ő sztárja, Nagy Ő Virág is kíváncsian várta a tragikus románcot, ami szemmel láthatóan mindenkit megérintett. A közönség soraiban ülő celebek egyetértettek abban, hogy Jacob Elordi és Margot Robbie párosa között vibrált a levegő, ami még hitelesebbé tette a pusztító szenvedélyt.

A film tehát nem csak egy egyszerű adaptáció, hanem egy érzelmi atombomba, ami után garantáltan órákig csak a látottakon pörög az ember agya. Aki vágyik a valódi, mély érzelmekre és a klisémentes drámára, annak az Üvöltő Szelek kötelező darab az idei szezonban.

Margot Robbie Üvöltő szelek című új filmjében Jacob Elordi-val játszik együtt
Nagy Ő Virág is részt vett a nagysikerű Üvöltő Szelek vetítésén.
Sáfrány Emese teljesen a film hatása alá került: brutális történet!
Győrfi Pál egy romantikus estével kötötte össze a mozi élményt.
A film minden magyar celeb körében, hatalmas sikert aratott.
Gallusz Nikolett is alig várta, hogy láthassa a híres klasszikust a filmvásznon.
Vásáry André igazi stílusikonként lépett a vörösszőnyegre.
A film vetítésére rengeteg magyar celeb érkezett.
Margot Robbie Üvöltő szelek című új filmjében Jacob Elordi-val játszik együtt

 

