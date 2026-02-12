Könnyek és dráma a vörös szőnyegen: így omlottak össze a hazai sztárok az Üvöltő Szelek premierjén – Galéria

A világirodalom egyik legemblematikusabb szerelmi története végre modern, mégis hű köntösben tért vissza a mozivászonra Emily Brontë klasszikus regénye az Üvöltő Szelek alapján. A főszerepben Hollywood jelenlegi legforróbb neveit, a sármos Jacob Elordit és a ragyogó Margot Robbie-t láthatjuk, akiknek játéka új mélységet ad Heathcliff és Catherine mérgező, mégis elszakíthatatlan kapcsolatának. A film nem kisebb céllal érkezett, mint hogy bebizonyítsa: a klasszikus dráma 2026-ban is képes húsba vágóan aktuális maradni. Így reagáltak a hazai hírességek az év legjobban várt kosztümös mozijára.

Üvöltő Szelek: Emily Brontë sötét romantikája sokkolta a magyar celebeket

A vörös szőnyegen egymást érték a villanófények, de a vetítés utáni csend többet mondott minden szónál. Sáfrány Emese láthatóan a hatása alá került a látottaknak, és nem finomkodott a véleményével:

Brutális film. Szíven üt, majd meg is forgatja a kést. Kell hozzá hangulat, de abszolút megéri megnézni

– vallotta be a légtornász, aki szerint a film nyers őszintesége az, ami igazán fájdalmas és szép egyszerre.

Kárpáti Rebeka szerint ez az év szerelmes filmje

A divatvilágból és képernyőről ismert Kárpáti Rebeka valósággal rajongott a produkcióért, és azonnal mozgósította követőit a közösségi oldalán.

Szerelmes filmeket kedvelő lányok! Irány azonnal a moziba. Az Üvöltő Szelek valami fantasztikus volt. Régen láttam ennyire jó filmet, ennyire fantasztikus szerelmes filmet meg még régebben!

– lelkendezett a modell. Rebeka külön kiemelte, hogy végre „nem egy Hollywoodi klisés” alkotást kapott a közönség, itt a kiszámíthatatlanság és a karakterek árnyaltsága vitte a prímet.

Nem fekete-fehér szereplők vannak a filmben, fantasztikus!

– tette hozzá.

Sztárparádé a moziban: Cinthya Dictatortól Kiszel Tündéig

Az eseményen tiszteletét tette a mindig extravagáns Cinthya Dictator, aki művész szemmel értékelte a látványvilágot, de ott volt a naptárkirálynő, Kiszel Tünde is, aki eleganciájával emelte az est fényét. A Nagy Ő sztárja, Nagy Ő Virág is kíváncsian várta a tragikus románcot, ami szemmel láthatóan mindenkit megérintett. A közönség soraiban ülő celebek egyetértettek abban, hogy Jacob Elordi és Margot Robbie párosa között vibrált a levegő, ami még hitelesebbé tette a pusztító szenvedélyt.