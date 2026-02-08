Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Udvaros Dorottya: "A mai napig van bennem egy kis szorongás"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 16:35 / FRISSÍTÉS: 2026. február 08. 16:35
Javában zajlik a 45. Magyar Filmszemle, amelyen természetesen részt vesznek a hazai filmkészítés nagyjai. Rendezők és színészek zajos forgatagában beszél­gettünk Udvaros Dorottya színésznővel.
Udvaros Dorottya kísérője ez alkalommal nem más volt, mint Udvaros Dorottya fia, Gyöngyösi Máté, aki kaszkadőrként dolgozik. A színésznőt a színházba járó közönség mostanában a Madame Tartuffe címszerepében láthatja. Egy karizmatikus nőt alakít: olyan személyt, aki képes magával ragadni az embert, és manipulálni bárkit, aki a bűvkörébe kerül. A színésznő szerint a darabot a fiatalabb közönség is nagyon szereti.

Udvaros Dorottya a színház fontosságáról beszélt - Fotó: MTVA / hot! magazin

Udvaros Dorottya darabja elsöprő sikert aratott

"A személyes tapasztalatom az, hogy szinte a kezdetektől telt házas az előadás" – kezdte a hot! magazinnak a színésznő. 

A fiatalabb közönség is kedveli, és óriási sikerrel játsszuk, amit az is alátámaszt, hogy a nézők a darab végén a taps mellett hangos ujjongással fejezik ki a tetszésüket. A Madame Tartuffe sok izgalmas percet tartogat, és sokat lehet rajta nevetni, még annak ellenére is, hogy most nem egy vígjátékról beszélünk.

Rengeteg szerepben láthattuk már - Fotó: Havran Zoltán / hot! magazin

Udvaros Dorottya színházba járásra buzdít

A Kossuth-díjas művésznő szerint a színház és a művészet szeretete ugyanakkor nem kor kérdése. A fiatalabb generáció esetében sokkal nagyobb kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyasmit nyújtani nekik, ami felkelti az érdeklődésüket, amire oda szeretnének figyelni.

"A mai napig van bennem egy kis szorongás azzal kapcsolatban, hogy az emberek a sok baj közepette mennyire hajlandóak odafigyelni a kultúrára. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a kultúrára szükségünk van. Lehet, hogy elfogult vagyok, de akkor is azt mondanám, hogy ahogyan a testünknek szüksége van táplálékra, a lélek esetében is elmondható ugyanez. A lelkünknek is szüksége van egy csomó mindenre, amit, mondjuk, egy filmtől vagy egy színházi előadástól kaphat meg."

Hot magazin hétfői feltöltés Címlap Voith Ági, Liptai Claudia és lánya, Béres Alexíndra, Varga Miklós, Tóth vera, Keleti Andrea, Ábrahám Edit, Király Linda TILOS HASZNÁLNI 2026.02.04. ELŐTT
További érdekes sztártörténeteket olvashatsz az eheti hot! magazinban - Fotó: hot! magazin

 

 

