Udvaros Dorottya: "A mai napig van bennem egy kis szorongás"

Udvaros Dorottya kísérője ez alkalommal nem más volt, mint Udvaros Dorottya fia, Gyöngyösi Máté, aki kaszkadőrként dolgozik. A színésznőt a színházba járó közönség mostanában a Madame Tartuffe címszerepében láthatja. Egy karizmatikus nőt alakít: olyan személyt, aki képes magával ragadni az embert, és manipulálni bárkit, aki a bűvkörébe kerül. A színésznő szerint a darabot a fiatalabb közönség is nagyon szereti.

Udvaros Dorottya a színház fontosságáról beszélt - Fotó: MTVA / hot! magazin

Udvaros Dorottya darabja elsöprő sikert aratott

"A személyes tapasztalatom az, hogy szinte a kezdetektől telt házas az előadás" – kezdte a hot! magazinnak a színésznő.

A fiatalabb közönség is kedveli, és óriási sikerrel játsszuk, amit az is alátámaszt, hogy a nézők a darab végén a taps mellett hangos ujjongással fejezik ki a tetszésüket. A Madame Tartuffe sok izgalmas percet tartogat, és sokat lehet rajta nevetni, még annak ellenére is, hogy most nem egy vígjátékról beszélünk.

Rengeteg szerepben láthattuk már - Fotó: Havran Zoltán / hot! magazin

Udvaros Dorottya színházba járásra buzdít

A Kossuth-díjas művésznő szerint a színház és a művészet szeretete ugyanakkor nem kor kérdése. A fiatalabb generáció esetében sokkal nagyobb kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyasmit nyújtani nekik, ami felkelti az érdeklődésüket, amire oda szeretnének figyelni.

"A mai napig van bennem egy kis szorongás azzal kapcsolatban, hogy az emberek a sok baj közepette mennyire hajlandóak odafigyelni a kultúrára. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a kultúrára szükségünk van. Lehet, hogy elfogult vagyok, de akkor is azt mondanám, hogy ahogyan a testünknek szüksége van táplálékra, a lélek esetében is elmondható ugyanez. A lelkünknek is szüksége van egy csomó mindenre, amit, mondjuk, egy filmtől vagy egy színházi előadástól kaphat meg."