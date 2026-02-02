Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Megtette a bejelentést a TV2: hamarosan érkezik!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 12:40
Február 16-tól vadonatúj részekkel érkezik a Séfek Séfe 7. szériája Ördög Nóra műsorvezetésével. A hétköznap esténként jelentkező gasztro-tehetségkutatóban ismét amatőr és profi szakácsok igyekeznek meggyőzni a profi Séfeket, akik között mostantól a női szakmai vonal is képviselteti magát. Tischler Petrának, Vomberg Frigyesnek és Krausz Gábornak jócskán lesz dolga, mert a versenyzők talán minden eddiginél elszántabbak és mindent megtesznek a győzelemért! Egy azonban biztos: ha fegyelmezésről van szó, sem Fricit és Gábort, a műsor két fekete-öves veteránját, sem az újonnan csatlakozó Petrát nem kell félteni.
A Séfek Séfe legújabb évada elképesztő izgalmakkal és váratlan fordulatokkal tér vissza a képernyőre. A forgatás során olyan drámai esemény is történt, amire sem a versenyzők, sem a készítők nem számítottak: az egyik játékost egészségügyi okok miatt mentő vitte el, és kérdésessé vált, folytathatja-e a megmérettetést. Hogy hogyan alakul a sorsa, az a TV2 műsorából derül majd ki.

Hamarosan érkezik a TV2 sikerműsorának új évada / Fotó:   TV2

Érkezik a TV2 műsorának új évada


A tét idén is hatalmas, és a versenyzők a végsőkig mennek a fődíjért. A piros, zöld és fekete csapat tagjai minden eddiginél jobban összefeszülnek: komoly viták, éles konfliktusok és feszült pillanatok várhatók – de a humor és a nevetés sem marad el. A cél mindenki szeme előtt ott lebeg: a 6. győztest, Szántó Szabolcsot követve megnyerni a Séfek Séfe címet, a 10 millió forintos fődíjat, és a 2 hetes szakmai továbbképzést.

 

A profik és amatőrök csatájában ezúttal is meglepő alapanyagok kerülnek elő: a versenyzőknek meg kellett küzdeniük többek között marhatőggyel, malac méhlepénnyel és kacsanyelvvel is.



A válogató adásokban a Séfek most is kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább. Majd a 3 napos tréningen, izzasztó feladatokkal újabb kihívások elé állítva a jelentkezőket kiválasztják csapattagjaikat, akik közül a végén az egész mezőnyből csupán egy maradhat.

A verseny utolsó szakaszában, a döntőben most is kétórás feszített munka vár a legjobbakra, hogy bizonyítsanak, ám addig még rengeteg megmérettetésen kell túlesniük, és amennyire csak lehetséges, össze kell csiszolódniuk Séfjeikkel és csapattársaikkal egyaránt.

Séfek Séfe február 16-tól minden hétköznap este a TV2-n!

 

