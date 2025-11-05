Íme az igazság: Tóth Vera végre elárulta 77 kilós fogyásának titkát

19 évesen ismerte meg az ország, most azonban 40 évesen egy egészen megváltozott külsővel láthatjuk, ugyanis elképesztő átalakuláson ment keresztül. Tóth Vera 77 kilót fogyott, amiről szívesen mesélt a hot! magazinnak is!
Soha nem volt még ilyen ragyogó formában Tóth Vera! Az énekesnő összesen 77 kilótól szabadult meg, és nemcsak külsőre változott meg, hanem az egész jelenléte. Szó szerint sugárzik belőle az önbizalom, a harmónia és a nőiesség – minden mozdulatán látszik, hogy jól érzi magát a bőrében. Az elképesztő fizikai átalakulás pedig lelkileg is felszabadította, de most elárulta, hogy még mindig lebeg előtte egy cél, amit el szeretne érni.
„Őszintén szólva ez az út nem mindig egyszerű, de örülök, hogy idáig eljutottam.
„Sok kitartás, önfegyelem és türelem kell hozzá, de mindez abszolút megéri!” – kezdte lelkesen a hot! magazinnak. – „Még nem értem el a végső célomat. Most úgy állok ehhez a helyzethez, hogy ha sikerült 70 kilóra lefogynom, akkor nagyon jó lenne, ha előbb-utóbb a mérleg 65 kilót mutatna. Úgy érzem, az lesz az a pont, ahol teljesen jól érzem majd magam. Szóval még 5 kiló mínuszt kitűztem magam elé.”
Nem csupán jól érzi magát a bőrében, hanem az élet több területen is könnyebbé vált számára. Minden apró napi teendő, a ruhaválasztástól kezdve a mozgásig sokkal gördülékenyebb és örömtelibb lett.
Végre nem kell órákig keresgélni a ruhákat!
„Emlékszem, régen ez mekkora küzdelem volt, sokszor el is ment a kedvem az egésztől. Ma már szerencsére sokkal több a lehetőség, húsz évvel ezelőtt még csak speciális, professzionális üzletekben lehetett nagy méretű ruhákat kapni, most meg már szinte mindenhol megtalálhatóak” – mesélte Vera.
Vera két éve mondta ki a boldogító igent Pauli Zoltánnak, aki mindig is rajongott érte – fogyás ide vagy oda. Most azonban a férfi is kedvet kapott az életmódváltáshoz, és örömmel követi Vera példáját az egészséges étkezésben. Úgy látszik, a szerelem és a motiváció kéz a kézben jár náluk, hiszen együtt élvezik a változást.
„Neki úgy is tetszettem, nem véletlenül vett feleségül. Valahogy nagyon egy húron pendülünk, hiszen az étrendet is együtt követjük, és így mindketten sokkal jobban érezzük magunkat a bőrünkben” – árulta el az énekesnő.
Nagyon boldog vagyok, hogy a férjemnek is sikerült leadni jó néhány kilót.
„Korábban gyomorproblémái voltak, de most már sokkal könnyebben kezeli a mindennapokat, energikusabb, egészségesebb, és azt látom, hogy a közös kitartás és a kölcsönös támogatásunk rengeteget számított a sikerhez. Egyértelműen érződik, hogy ez a változás nemcsak a külsőn, hanem a lelkiállapotán is látszik, és még közelebb hozott bennünket egymáshoz, hiszen együtt éljük át ezt az egész utat.”
A magyar sztárvilágban többen értek már el szebbnél szebb eredményeket: Király Linda 20, míg Cseke Katinka 30 kilótól szabadult meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.