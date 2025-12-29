Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karácsonyra szerelmet: elcsábították a Megasztár énekesnőjét! Ez a férfi a kedvese – Fotó

2025. december 29.
Megasztárszerelem
A Megasztár énekesnője szerelmesen zárja az évet. Tóth Abigél nem választott mindig jól, ám most teljes az idill.
Tóth Abigél a Megasztár 2024-es szériájában hívta fel magára a figyelmet, azóta pedig több saját dala is megjelent, és önálló koncertet is adott már. A jelek szerint pedig nemcsak a munkában, de a magánéletében is sínre került minden: csókolózós fotót osztott meg titokzatos szerelmével.

Tóth Abigél bevallotta: párkapcsolatban él.
A Megasztár után Tóth Abigélnek nemcsak a karrierje ível felfelé, hanem a szerelem is rátalált (Fotó: Bors)

Tóth Abigél rossz kapcsolat után ment a Megasztárba

A Megasztár Tóth Abigél számára terápia is volt egyben. Még a válogatón elárulta a zsűrinek, hogy egy nagyon rossz kapcsolat után próbálja magát összerakni, ez is motiválta a sorsfordító döntésre, vagyis hogy jelentkezzen a TV2 tehetségkutatójába, ahol aztán az élő show-ig jutott.

A korábbi mérgező kapcsolatán talán a műsor is segített továbblépni, sőt, már az élő show-k alatt úgy hírlett, hogy összejött az egyik szerkesztővel. Az a kapcsolat nem volt hosszú életű, és Tóth Abigél magánélete ezután tabu lett. Tavasszal még arról beszélt, hogy jól érzi magát szingliként, aztán pedig csak találgatni lehet, hogy idén foglalt volt-e a szíve. Most viszont egyértelmű jelét adta annak, hogy Ámor nyila most éppen beletrafált a szívébe. Tóth Abigél Instagramján hívta fel arra a figyelmet az egyik rajongója, hogy úgy tűnik, „valaki bekerült az életébe”. 

Tóth Abigél nem titkolózik tovább.
Tóth Abigél nem titkolja tovább: párkapcsolatban él (Fotó: Instagram/Tóth Abigél)

Tóth Abigél párja titokzatos férfi 

Ködös utalgatások helyett az énekesnő egy közös képet posztolt a barátjával, akinek a kilétét egyelőre szeretné titokban tartani, hiszen nem nevezte meg az illetőt, aki nagy kabát, sapka és szemüveg mögé rejtőzött a fotón.

Azért, hogy senkiben ne maradjon kétely, Abigél arra a kérdésre is egyenesen felelt, hogy „van-e pasija”. Szavak helyett egy képet osztott meg, amin a titokzatos szemüveges férfival gyors csókot vált.

Szavak helyett beszédes képet osztott meg Tóth Abigél (Fotó: Instagram/Tóth Abigél)

 

 

