Meghozta a döntést Tolvai Reni: rá sem ismertek a rajongók!

A TV2 népszerű műsorában tündököl jelenleg Tolvai Reni. A Megasztár egykori győztese a humorista Lakatos Laci partnereként lép színpadra A Nagy Duettben, akivel rögtön az első adásban nagy sikert arattak a Candy shop című dallal, majd másodjára a Ketchup Song-ba vetették bele magukat, amivel ismét biztosították a továbbjutásukat. Mindeközben az aranytorkú énekesnő úgy vélte, most jött el az ideje annak, hogy meghozzon egy fontos döntést, így a soron következő élő adásban megújult külsővel láthatják őt viszont a rajongók.

Rászánta magát a változtatásra Tolvai Reni (Fotó: Bors) Fotó: Máté Krisztián / Bors

Hatalmas lépésre szánta el magát Tolvai Reni

Nem mondom azt, hogy soha többé nem leszek szőke, viszont most azt éreztem, hogy vissza kell térnem a gyökereimhez. Vörös nő vagyok és leszek örökre, bármilyen agymenésünk van @janoshaller -el, belül mindig az leszek, kész

- jelentette be a közösségi oldalán Reni, egy előtte-utána fotó kíséretében. A változás egyébként határozottan elnyerte a rajongók tetszését, akik úgy vélték, a vörös szín sokkal jobban áll az énekesnőnek, mint a korábbi szőke.

Mutatjuk is Tolvai Reni fényképét, a régi-új hajszínével!