Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghozta a döntést Tolvai Reni: rá sem ismertek a rajongók!

A Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 09:40
A Nagy Duett 2026Tolvai Renihajszín
Az énekesnő úgy érezte, ideje visszatérnie a gyökereihez. Tolvai Reni fotón mutatta meg a változást.
Bors
A szerző cikkei

A TV2 népszerű műsorában tündököl jelenleg Tolvai Reni. A Megasztár egykori győztese a humorista Lakatos Laci partnereként lép színpadra A Nagy Duettben, akivel rögtön az első adásban nagy sikert arattak a Candy shop című dallal, majd másodjára a Ketchup Song-ba vetették bele magukat, amivel ismét biztosították a továbbjutásukat. Mindeközben az aranytorkú énekesnő úgy vélte, most jött el az ideje annak, hogy meghozzon egy fontos döntést, így a soron következő élő adásban megújult külsővel láthatják őt viszont a rajongók.

Tolvai Reni és Lakatos Laci már a sajtótájékoztatón is bolondozott, a próbák is biztos jó hangulatban telnek majd (Fotó: Bors)
Rászánta magát a változtatásra Tolvai Reni (Fotó: Bors) Fotó: Máté Krisztián / Bors

Hatalmas lépésre szánta el magát Tolvai Reni

Nem mondom azt, hogy soha többé nem leszek szőke, viszont most azt éreztem, hogy vissza kell térnem a gyökereimhez. Vörös nő vagyok és leszek örökre, bármilyen agymenésünk van @janoshaller -el, belül mindig az leszek, kész

- jelentette be a közösségi oldalán Reni, egy előtte-utána fotó kíséretében. A változás egyébként határozottan elnyerte a rajongók tetszését, akik úgy vélték, a vörös szín sokkal jobban áll az énekesnőnek, mint a korábbi szőke.

Mutatjuk is Tolvai Reni fényképét, a régi-új hajszínével!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu