"Biodíszletként funkcionálok” – Lakatos Laci ismét kiakadt a dalválasztás miatt

Már Lakatos Laci és Tolvai Reni is gőzerővel próbálnak A Nagy Duett 2026-os évadának második adására, amire bizony szükségük is van, hiszen a múlt heti rappelés után most újabb nagy fába vágták a fejszéjüket. Bár a humorista nagyon idegenkedett a rap műfajától, mégis sikerrel teljesítették az előző feladatot, viszont ha azt hitte, hogy ezután fellélegezhet, nagyobbat nem is tévedhetett volna. Most kiderült, mivel készülnek vasárnapra, na meg persze az is, hogy mit szól ehhez Laci.

Lakatos Laci Tolvai Reni oldalán bizonyíthat A Nagy Duett 8. évadában, de nincs könnyű dolga a dalaikkal (Fotó: Máté Krisztián)

A Candy shop után Reni és Laci a Ketchup Song-ba vetették bele magukat, amiben külön nehézség, hogy a dalszöveg még csak nem is angolul, hanem spanyolul van.

Őszintén szólva, nem örültem ennek a dalnak. A magyar nyelv olyan szép, nekünk viszont ilyen nyelvtörőkkel kell birkóznunk. Pedig ott van nekünk Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, és még sorolhatnám. De abból a szempontból ez már haladás, hogy végre tényleg énekelhetek az éneklős műsorban

– kezdte a humorista a Borsnak.

„Igyekeztem múlt héten is a legtöbbet kihozni magamból, de az teljesen más stílus volt, és a zsűri is azt szerette volna, hogy halljanak engem énekelni. Hát most fognak. Aztán lehet, hogy inkább visszasírják majd a rapet” – jelentette ki.

Tolvai Reni és Lakatos Laci Candy shop produkcióját imádták a nézők, bár a humorista nem volt elragadtatva a rappeléstől (Fotó: Szabolcs László)

A Nagy Duett szereplői most táncra is perdülnek

Ráadásul a világhírű dalhoz egy ikonikus koreográfia is kapcsolódik, így Laci kénytelen lesz a tánctudását is megcsillogtatni, ami elmondása szerint tökéletes szinkronban van az énekhangjával.

Minimum breakelni fogok. Szerintem, ha levágatom tar kopaszra a hajam, akkor lehet, hogy tudok a fejemen pörögni is. De viccet félretéve, a tánctudásom egálban van az énektudásommal, tehát egyik se megy. Reni csinálja a dolgát, azt, ami jól megy neki, én meg ilyen biodíszletként funkcionálok egyelőre

– viccelődött Laci.

„De tényleg azért vállaltam ezt a műsort, mert szeretném ezeket megtanulni, csak nagyon messziről indulunk. Viszont addig nem nyugszom, amíg el nem jutunk a végéig, és a döntőben el nem énekeljük A szépség és szörnyeteget, ahol nyilván én leszek a szépség” – tette még hozzá a már megszokott stílusában.