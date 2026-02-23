Újabb fordulat Magyar Péter drogbulis botrányában

A rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztályára került az a feljelentés, amit Tényi István tett kábítószer birtoklása és más bűncselekmények gyanújával Magyar Péter botrányával kapcsolatban – tudta meg a Magyar Nemzet. A rendőrséghez azután fordult Tényi, hogy a Tisza Párt elnöke elismerte: korábban egy olyan házibuliban vett részt, ahol kábítószergyanús anyag is volt.

A Magyar Péter nevével fémjelzett üggyel már a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek bűnügyi főosztálya foglalkozik

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság helyett immár a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek bűnügyi főosztálya vizsgálja az ügyet. Úgy tudni, ugyanez a főosztály vizsgálja azokat a feljelentéseket is, amit

a Tisza Párt elnöke, illetve annak a lakásnak a tulajdonosa tett, ahol Magyar Péterék 2024 augusztusában buliztak és ahol drog is lehetett.

Íme, a drogbotrány

A botrány azzal kezdődött, hogy a közelmúltban Radnai Márk Tisza-alelnök nevével honlap jelent meg, amin egy fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, az éjjeliszekrényen fehér porral.

Nem sokkal később, február 12-én Magyar a közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban.

Azt mondta, az ingatlanban többen voltak, a nappaliban egy asztalon alkoholt és kábítószergyanús anyagot látott. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Cáfolták Magyar Pétert

A Tisza Párt elnökének magyarázkodása után egyre több információ került nyilvánosságra. Kiderült, hogy azon az éjszakán Magyarral együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban.

A Tisza vezetője mellett ott volt a korábbi barátnője, Vogel Evelin, továbbá egy Abdoul nevű arab származású férfi, egy ukrán nő, aki Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője, illetve Magyar Péter testőre, valamint a házigazda.

Az arab férfi nyilatkozataiból kiderült, hogy a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert, ami azért figyelemre méltó, mert a politikus a videójában azt állította: a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak.