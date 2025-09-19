Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A Sziget világsztárja is ítéletet mondott Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 06:15
LiverpoolCalvin Harris
A magyar játékos közösségi oldalán értékelte a BL-meccset. A Liverpool-Atléti találkozó után Szoboszlai Dominik posztja alatt a hozzászólók között megjelent Calvin Harris világhírű Dj is.

Drámai hajrában Szoboszlai Dominik is nagyon kellett csapata győzelméhez a Bajnokok Ligájában. Az első fordulóban a magyar játékos gólpasszából alakult ki a 3-2-es végeredmény a Liverpool-Atlético Madrid meccsen, Szoboszlai szöglete után a 93. percben Virgil van Dijk fejelt a kapuba. Nem mellesleg a 100. liverpooli meccsén szereplő középpályás ezúttal is a legtöbbet futotta az angol gárdában.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Liverpool-Atléti meccset
Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Liverpool-Atléti meccset Fotó: Richard Martin-Roberts - CameraSport

A BL-nyitány másnapján az immár 3,5 millió követővel rendelkező labdarúgó az Instagramon posztolt a mérkőzésről. A középpályás kiemelte, a klub szellemiségéhez méltóan teljesítettek.

Egy csapat, amely liverpooli módon játszik

- írta Szoboszlai, a hozzászólók között pedig megjelent napjaink egyik legnépszerűbb lemezlovasa, Calvin Harris is. Az Instagramon 11 milliónál is több követővel bíró skót zenész 3 lángnyelvet küldött hozzászólásban, utalva ezzel a Pool és Szoboszlai szenvedélyes harcosságára, elismerve a gárda játékát.

Calvin Harris Magyarországon is népszerű, 2022-ben a Sziget Fesztivál egyik sztárfellépője volt. Hozzászólása alatt magyar felhasználók rá is kérdeztek, ő is Liverpool drukker-e. Az biztos, hogy Harris számára nem közömbös a klub, májusban például ő zenélt a Pool bajnoki buszán,  s látszólag jó viszonyt alakított ki a játékosokkal is.

Liverpool Premier League Trophy Parade
Calvin Harris (középen) a Liverpool bajnokaival Fotó: Nikki Dyer - LFC

Városi rangadó jön a Liverpool-Atléti után

A Vörösök nem sokáig pihenhetnek, szombaton városi rangadó vár rájuk a bajnokságban. Az 5. fordulóban a nagy rivális Everton érkezik az Anfield Roadra (13.30, Tv: Spíler1).

 

