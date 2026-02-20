"Senki sem boldog" – Halálos betegség után ment tönkre A Nagy Ő sztárjának házassága

A Nagy Ő műsorának egyik legtöbbet emlegetett szereplője, Antal Gina most a Bors olvasóinak mesélt először igazán mélyen arról, mi állt a döntései mögött. Bár sokan határozott, humoros nőként ismerték meg, a magánéletében hosszú ideig komoly terheket cipelt.
Nagy Ő Gina fiatalon, mindössze 21 évesen ismerte meg gyermeke édesapját, akivel hosszú éveken át együtt élt, házasságban. Elmondása szerint a kapcsolatuk nem egyik napról a másikra romlott meg: inkább lassan, szinte észrevétlenül sodródtak el egymás mellett.
21 évesen ismerkedtem meg vele, nagyon sokáig együtt voltunk, házasok is lettünk. Nekem rajta kívül nem volt más az életemben, szóval ez tényleg egy nagyon meghatározó kapcsolat volt
– kezdte Gina.
Bár a válás után már nem alkottak egy párt, a kapcsolatuk teljesen nem szakadt meg. „Bármikor számíthatunk egymásra. Nem mondom, hogy nincs köztünk vita, mert vannak hatalmas veszekedéseink is, de ezeket meg tudjuk beszélni. Olyan, mintha egy testvérem lenne – és ezt nehéz teljesen leépíteni, főleg úgy, hogy ő a gyerekem apja.”
A kapcsolatuk megromlása azonban nem egyik napról a másikra történt. Gina szerint több súlyos trauma is egyszerre csapott le rájuk, amit már nem tudtak együtt feldolgozni. Kisfia születése után röviddel súlyos családi tragédia árnyékolta be a mindennapokat: nagymamája rákbeteg lett, majd hosszú küzdelem után elhunyt.
Megszületett a fiam, és rá egy hétre derült ki, hogy a nagymamám rákos
– idézte fel. Majd folytatta a megrázó visszaemlékezést: „Végigcsináltuk vele a kezeléseket, a kemót, a sugárt, anyukámmal felváltva vittük. Egy év után azt hittük, meggyógyult, már kicsit fellélegeztünk, amikor kiderült, hogy visszatért a rák.”
Ebben az időszakban Gina gyakorlatilag két fronton küzdött egyszerre. „Otthon voltam egy újszülött babával és egy halálosan beteg nagymamával. Nem voltam a legjobb társaság, ezt belátom. Közben ő dolgozott, fiatal férfiként ment az élet, hívták a barátai – és egyszer csak azt vettük észre, hogy teljesen elmentünk egymás mellett.”
A nagymamája halála végképp megpecsételte ezt az eltávolodást.
Egy gyerek önmagában is hatalmas próbatétel egy kapcsolatban. Ehhez jött egy halálos betegség, majd a gyász. Valahol ott rontottuk el, hogy nem találtunk vissza egymáshoz.
A szakítás felismerése lassan, fokozatosan érkezett meg. „Mindig volt egy-egy mérföldkő, amikor azt mondtuk: jó, próbáljuk meg mégegyszer. De az a régi érzés már sosem tért vissza. Egyre távolabb kerültünk egymástól, és egyszer csak mindketten azt éreztük: senki sem boldog” – zárta visszaemlékezését Gina, aki válását követően Stohl András oldalán is szerencsét próbált.
