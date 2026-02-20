Kiss Kriszta a hódolójáról vallott: „Még virágot is hozott nekem" – Vajon mit szól ehhez Stohl András?

Már nem kell titokban találkoznia Stohl Andrásnak és Kiss Krisztának, A Nagy Ő győztesének. A pár a műsor végéig nem találkozhatott szabadon, hiszen csak a fináléban derült ki, hogy András Krisztát választotta. A titok mostanra napvilágra került, és a szerelmesek immár bátran élvezhetik egymás társaságát – akár egy kávéra is beülhetnek, anélkül, hogy bujkálniuk kellene.

Kiss Kriszta Stohl András mellett most már szabadon mutatkozhat (Fotó: Bors)

Kiss Kriszta A Nagy Ő után boldogan szervezheti a közös programjait Stohl Andrással

„Sokkal könnyebb így. András és én is nagyon elfoglaltak vagyunk, de most már sokkal könnyebben jönnek létre a találkozóink. Eddig szinte a négy fal közé voltunk szorítva, most viszont már nincs erre kényszer” – mesélte Kriszta. Legutóbb Békéscsabán jártak: András egy esemény műsorvezetőjeként vett részt, Kriszta pedig elkísérte őt. A rendezvényre látogatók sorra odamentek hozzájuk, közös fotókat készítettek, és dedikáltattak is.

Volt egy kisfiú, aki még virágot is hozott nekem

– árulta el Kriszta mosolyogva, majd hozzátette: „Ilyenben még nem volt részem. Egy hete lettem A Nagy Ő győztese, és azóta folyamatosan jönnek az emberek fotózkodni. Olyan szeretettel fordulnak felénk, hogy ez elképesztő” – tette hozzá.

Együtt vannak a forgatás óta

A pár kapcsolatának különlegességét az adja, hogy a kezdetekben titokban kellett találkozniuk, így minden alkalomnak külön varázsa volt: „Ahogy András is mondta, valóban együtt vagyunk, együtt kávézunk, együtt érkezünk. Együtt vagyunk. Elindultunk az ismerkedés útján, ami nem a megszokott, mert kezdetben titokban kellett csinálnunk. Picit különleges, de nem biztos, hogy ez rossz” – mesélte Kriszta a Mokka műsorában néhány napja.

Imádják őket a rajongók

A rajongók láthatóan imádják a párt: a fotók, dedikálások és kedves gesztusok bizonyítják, hogy a nyilvánosság előtt sem változott a kapcsolatuk varázsa. Kriszta és András most már teljesen szabadon élvezhetik egymás társaságát, és valószínűleg egyre többször láthatjuk őket együtt – legyen szó kávézásról, eseményekről vagy csak egy közös sétáról. A titkos találkozók korszaka véget ért, a boldogság és a nyilvánosság pedig kéz a kézben jár.