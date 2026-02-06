Galambos Lajos szívszorító vallomást tett a magánéletéről: "Úgy vagyok, ahogy vagyok..."

Gőzerővel készülnek a TV2 népszerű műsorának sztárpárjai, hiszen jövő hétvégén már az első élő show lesz. A Nagy Duett Galambos Lajos szerint hatalmas kihívás, de partnerével mindent megtesznek, hogy elkápráztassák a műsor zsűrijét és nézőit.
Hetek óta ment a találgatás, kik versenyeznek majd a TV2 közönségkedvenc műsorában, amit végül múlt héten jelentettek be. A Nagy Duett 2026-ban sem hagyja szórakozás nélkül a nézőket, világsztár is érkezik a zsűribe. A tavalyi nagy sikerű visszatérés után, amit Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence nyert meg, február 15-én nyolcadik szériájával rajtol el a műsor. Nagyon erős a mezőny, a Borsnak Galambos Lajos és Stana Alexandra együtt adott interjút, mit várhatnak tőlük a nézők.
„Mi nagyon jól vagyunk, látva a többi párost, akik szerepelnek majd ebben a műsorban, azt kell mondjam, hogy nagyon erős a mezőny. De nekünk Szandival ez egy jó kihívás, mind a ketten nagyon komolyan vesszük a feladatot” - kezdte a Borsnak Lajcsi, majd Stana Alexandra átvette a szót. „Nagyon izgatott vagyok! Nyilván a színpad nem áll tőlem távol, de itt most nem táncolnom kell, hanem énekelnem, ami nem áll annyira közel hozzám, de igyekszem majd nagyon sokat gyakorolni és méltó partnere lenni Lajcsinak.”
A népszerű trombitaművész szerint inkább ő akar majd méltó partnere lenni a táncosnőnek, mert ezek a produkciók közösek lesznek, mindenki beleteszi, amije van:
Itt nem Lajcsi, nem Alexandra van, hanem a mi kettőnk munkája, mit tudunk együtt összehozni. Korábban sosem találkoztunk, de a televízióban láttam őt, tavaly a Dancing with the Stars műsorban ugyan majdnem találkoztunk, de végül ugye adminisztratív okok miatt az elmaradt. Már próbálunk, gyakorolunk és úgy gondolom, hogy a vártnál jobban megy, mert partnerem egy nagyon szerény lány, aki maximálisan mindent beletesz a produkciókba, szóval már nincs bennem félelem! Elárulom, hogy éneklünk majd olasz dalt, világslágert is, nem az én komfortzónám, nem a Csíkos gatyám, meg a Csipkéskombiné lesz!
Galambos Lajos azt is elárulta, hogy olyannyira jól működnek együtt Szandival, hogy már közös munka is kilátásban van:
„Olyannyira, hogy nemrég voltam egy születésnapi bulin, ahol engem ünnepeltek. Ott, amikor megtudták, kivel énekelek majd a Nagy Duettben, kiabálták, hogy legközelebb vigyem magammal. Szóval én komolyan gondolom vele a továbbiakban is!”
Stana Alexandra magánéletéről lehet tudni, hogy rátalált a szerelem és nagyon boldog. Kíváncsiak voltunk arra is, Lajcsi hogy áll a szerelemmel.
„Nagyon jól vagyunk, boldogok vagyunk, örült, hogy szerepelek a Nagy Duettben, ott fog majd nekem szurkolni minden héten!” - mondta a táncosnő, majd partnere átvette a szót: „Úgy vagyok, ahogy vagyok, egyedül. Én a gyermekeimmel vagyok, így vagyunk mi egy család!”
