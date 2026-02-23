"A döntés végleges": Simon Attila megszólalt a válásról

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Simon Attila és Simon Erika úgy döntöttek, hogy 20 év után elválnak útjaik. A labdarúgó a Blikknek mesélte el, hogy mi a következő lépés.

Fotó: Simon Attila Instagram

Simon Attila: A döntés végleges

Bár a válópert még nem adták be, de a döntés végleges, így kommentálta a válásukat Simon Attila.

Bízom benne, hogy ha ez mindkettőnkben leülepszik, akkor tudjuk egymást barátként kezelni, segítjük egymást. A gyerekek pedig örök kapocsként maradnak kettőnk között, mindig össze fognak minket kötni. Szeretnénk intelligens módon rendezni mindent, nem akarok belemenni semmilyen sárdobálásba. Húsz évet éltünk le együtt, két csodálatos gyerekünk született, amiért mind a ketten hálásak vagyunk. Úgy gondolom, ez a mi dolgunk, és nem tartozik senkire. Mind a ketten tettünk azért, hogy idáig eljussunk, de szeretnénk méltóságteljesen lezárni ezt a kapcsolatot. Szeretnénk a jövőbe előretekinteni

– mondta el a futballista a Blikknek.

A gyerekekről elmondta, hogy ők a legfontosabbak ebben a helyzetben, a felügyelet kérdését is rájuk bízzák majd. Törekszenek azért a fele-fele megosztásban, hogy a gyerekek semmiből se szenvedjenek hiányt. Apával és anyával is lesznek majd, éppen ahol jól fogják érezni magukat.

Minden köréjük lesz építve, és továbbra is a legfontosabbak lesznek az életünkben. Ugyanúgy ott leszünk nekik, és mindketten szeretnénk boldogok lenni egyszer

– zárta Attila.



