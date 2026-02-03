Vomberg Frigyes megszólalt a Séfek Séfe új évadáról: „Andrist nem lehet helyettesíteni”

Február 16-ától érkezik a Séfek Séfe 7. évada, amit nem csak a versenyzők és a nézők, de a megújult séf gárda is hatalmas izgalommal vár. Ugyanis a korábbi szezonoktól eltérően Wolf András helyett Tischler Petra csatlakozik Krausz Gáborhoz és Vomberg Frigyeshez. Utóbbi most el is árulta, hogy mi a véleménye az új séfről.

A Séfek Séfe Tischler Petrával tér vissza Wolf András helyett, Vomberg Frigyes most elárulta milyen a viszony közöttük (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Úgy tűnik, rengeteg újdonságra számíthatunk a Séfek Séfe 2026-os évadában, kezdve azzal, hogy a műsor történetében először a három séf egyike egy nő lesz. És bár Tischler Petra, ha munkáról van szó, korántsem az a bájos virágszál, akinek első pillantásra tűnhet, de Vomberg Frigyes úgy gondolja, olykor nem árt, ha visszafogják magukat Krausz Gáborral.

„Nagyon jó Petrával együtt dolgozni, jókat tudunk poénkodni, de úgy gondolom, hogy nekünk azért oda kell figyelni, hogy nem egy férfi ül mellettünk. A konyhában persze ez nem számít, de a nézők szemszögéből nem biztos, hogy jól venné ki magát, ha erre nem figyelnénk” – kezdte a séf.

Talán mi egy kicsit finomodtunk ilyen szempontból, de Petra abszolút nem, és ez így van jól. Szóval egyáltalán nem kell őt félteni, nagyon jól működik ez a fajta oda-vissza viccelődés

– árulta el nevetve.

Ahogy eddig, Vomberg Frigyes csapata most is a győzelemre tör majd, de biztosan nem lesz könnyű dolguk Tischler Petra csapatával szemben (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

A Séfek Séfe Wolf András nélkül hozza a megszokott hangulatot

Bár kissé más lesz a felállás, de a séfek nem aggódnak amiatt, hogy a műsor csalódást okoz a nézőknek, hiszen Tischler Petra tökéletesen megállja a helyét, sőt, új színt is hoz a Séfek Séfe új évadába.

Amellett, hogy Petra nagyon jól beilleszkedett, először azért furcsa volt, hogy nem Andris van velünk. Vele már nagyon régi a kapcsolatunk, nem a műsor hozott minket össze, úgyhogy ez biztosan meg is marad. Viszont Petra nagyon jól át tudta venni a szerepkörét, bár persze Andrist nem lehet helyettesíteni, de nem is kell, mert vele is kialakult egy nagyon jó viszony

– vallotta be Vomberg Frigyes.

„Szerintem ez a műsor nem engedi meg, hogy belekényelmesedjünk, mert nem lehet, de azt talán mondhatom, hogy Petra, és ez a változás egy új szellőt hozott magával, ami egy kicsit felfrissíti a csapatot, és talán a műsornak is jót tesz. Viszont a mi esetünkben nem volt szükség arra, hogy felrázzanak, mert eddig is 100%-on igyekeztünk teljesíteni, ahogy most is” – tette még hozzá.