Fülöp Zoltán, a Séfek séfe második helyezettje: „Majd feldolgozom valahogy”

A Séfek Séfe őrületes véghajrával fejeződött be, a három versenyben maradt döntős ugyanis olyannyira fej-fej mellett végzett, hogy a hét kóstolótól végül mindhárman két-két voksot kaptak. A pattanásig feszült helyzetben az utolsó szavazattal végül Szabolcs vihette el a fődíjat, Dani és Zoli így nyeremény nélkül tértek haza. Fülöp Zoltánnal a műsorban átélt tapasztalatokról, családról, munkáról és csalódottságról beszélgettünk.

Séfek Séfe 2024: Fülöp Zoltán a döntőig jutott (Fotó: Tv2)

Bors: Hogy érezted magad a forgatások alatt, milyen élmény volt?

Fülöp Zoltán: A forgatás nagyon érdekes volt, mert sosem jártam még ebben a tévés világban, nem láttam át, hogy ez hogy működik, mit, milyen esemény követ. Az első pár alkalommal érdekesek voltak a kamerák, a fények, igazság szerint minden zavart, mondhatjuk, hogy lámpalázas voltam. Kicsit kellemetlen volt kamerák előtt beszélni, meg bármit is csinálni, de viszonylag gyorsan megszoktam, és észre sem vettem, utána pedig legnagyobb meglepetésemre már hiányzott is. Ahogy véget ért a forgatást, néhány nap múlva éreztem, hogy nagyon hiányzik.

Bors: Hogy élted meg az adásokat most, hogy visszanézted?

Fülöp Zoltán: Újraéltem az egészet, úgy ahogy volt, minden pillanatát. Újra éreztem a nyomást, a stresszt, fel tudtam húzni magam, tudtam boldog lenni és tudtam csalódott is lenni. Úgy tűnik, hogy nem volt rám jó hatással, mert egy kicsit olyan, mintha kiégtem volna, a döntő után kimondottan rosszul éreztem magam. Megmondom őszintén, biztos voltam benne, hogy elhozom az első helyezést, de nem azért, mert öntelt lennék, hanem mert valahogy egyértelmű volt egy idő után.

Fülöp Zoltán remélte, hogy megnyeri a Séfek Séfe 6. évadát (Fotó: Tv2)

Bors: Az elejétől kezdve tudtad, hogy neked kell nyerned?

Fülöp Zoltán: Én minden versenyhez úgy állok hozzá, hogy én vagyok a legjobb, másképp nem lehet szerintem. Nem vagyok nagyképű, rengeteg alázat van bennem. Egyszerűen csak az motivál, ha tudom, hogy képes vagyok megcsinálni, és ezt ki is tudom mutatni. Ha más ezt látja, akkor az elbizonytalaníthatja, és akár hibázhat is. Van a dologban egy pszichés játszma is. Én a műsor elején csak annyit tudtam, hogy jó esélyeim vannak, hiszen séfként dolgozom, jó pár éve benne vagyok a szakmában. Kellemetlennek éreztem volna, ha nem jutok be a top 3-ba, de ilyen nyomás alatt is úgy érzem, hogy nincs miért szégyenkeznem. A verseny alatt Szabiról gondoltam, hogy tartanom kell tőle, Gábor már az elején jónak tűnt, Péter menet közben győzött meg és Dínó is sok meglepetést okozott.